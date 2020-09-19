ارتفاعه 385 مترا.. معلومات عن البرج الأيقوني بالعاصمة الإدارية

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يعد البرج الأيقونى، الذى يجرى إنشاؤه فى العاصمة الإدارية الجديدة، أحد أهم الأيقونات المميزة لمشروع العاصمة الجديدة، كما يعد أعلى برج فى القارة الإفريقية، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تشييد البرج فى شهر يناير من عام 2022.



فيما يلى من سطور، تستعرض "الفجر" أبرز المعلومات عن البرج الأيقونى الذى يجرى إنشاؤه فى العاصمة الإدارية:



- يقع البرج فى منطقة الأعمال المركزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة.



- يعد البرج واحدا من 20 ناطحة سحاب تقام فى العاصمة الإدارية الجديدة.



- تقدر استثمارات هذا المشروع بنحو 3 مليارات دولار.



- بدأ العمل رسميا فى حفر أرض مشروع البرج يوم 2 مايو 2018.



- بدأت أعمال البناء والتشييد الفعلية يوم 25 فبراير 2019، بصب 18 ألف متر مكعب من الخرسانة المسلحة، على مدار 38 ساعة متواصلة، لتسجل أكبر لبشة خرسانية من نوعها فى القارة الإفريقية.



- ينفذ البرج بالتعاون بين وزارة الإسكان، ممثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وشركة "CSCEC" الصينية، وهى واحدة من كبريات شركات المقاولات على مستوى العالم.



- تم صب حوائط الدور L 45 من البرج.



- حتى الآن، وصل ارتفاع البرج إلى 220 مترا، وهو ما يتخطى ارتفاع برج القاهرة.



- بانتهاء أعمال إنشاء البرج، سيصل ارتفاعه لنحو 385 مترا، بإجمالى 78 طابقا.



- يعتبر البرج الأيقونى أكبر أبراج القارة الإفريقية.



- تم تخطيط البرج ليكون على شكل مسلة فرعونية، والشكل الخارجى سيكون زجاجيا.



- سيضم البرج فندقا، وشقق سكنية، ومكاتب إدارية، وسوقا تجارية، وسوقا للذهب، وسوقا للإلكترونيات، ومجمع سينما ومسرح، وحلبة تزلج على الجليد، ومهبط مروحيات.



- تم إنجاز ما يمثل 43.5% من أعمال النجارة والتسليح للقواعد فى المراكز الخدمية والتجارية للبرج.



- من المتوقع الانتهاء من بناء البرج الأيقونى فى يناير 2022.



- سيجعل البرج منطقة الأعمال المركزية علامة مميزة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وستكون مزارا للمصريين.



وتفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والوفد المرافق لهما، خلال زيارتهم، اليوم السبت، إلى العاصمة الإدارية الجديدة، منطقة الأعمال المركزية، حيث شهد أعمال صب حوائط الدور L 45 من "البرج الأيقونى" أعلى برج في إفريقيا، وأحد الأيقونات المميزة لمشروع العاصمة الجديدة.



وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى أن منطقة الأعمال المركزية ستصبح علامة مميزة بالعاصمة الجديدة، بل ستكون مزارا للمصريين، مكلفا الشركة الصينية المنفذة للمشروع بالانتهاء من كامل أعمال البناء الخارجى بالأبراج آخر أكتوبر 2021.



واستمع رئيس الوزراء إلى عرض مجمع للأعمال المنجزة فى مختلف مكونات منطقة الأعمال المركزية، من الدكتور عاصم الجزار، الذى أكد أن هذا المشروع الحيوى فى قلب العاصمة الجديدة، تنفذ أعمال الإنشاء به شركة CSCEC الصينية.



كما تم استعراض موقف تفصيلى لتنفيذ كل برج من الأبراج الأخرى بالمنطقة على حدة، من حيث معدل سير العمل، وما تم تنفيذه من أعمال صبة الخرسانة، وأعمال التأسيس، والأعمال الكهروميكانيكية، وأعمال تركيب الواجهات الزجاجية، وأعمال الحفر لأنفاق الخدمات، وكذلك الأعمال المتبقية والبرنامج الزمنى للانتهاء من هذه المشروعات.



وأكد رئيس الوزراء على اعتزازه بهذا المشروع الذى يتم تنفيذه وفق أحدث النظم العمرانية ليشكل أيقونة العاصمة الجديدة، ويتيح فرص عمل تصل الى نحو 8 آلاف فرصة بنهاية العام، فضلا عن فرص تدريب وتبادل خبرات مع الجانب الصينى المنفذ للمشروع.



وأشاد رئيس الوزراء بمعدل التنفيذ والتأكيد من جانب مسئولى المشروع، أنه سيتم الانتهاء من 10 أبراج قبل نهاية العام، مشددا على أهمية سرعة إنجاز هذا المشروع، مكلفا بأن يتم الانتهاء من الأعمال الخارجية بجميع الأبراج بحلول 30 أكتوبر المقبل.