هيرتا برلين يضرب فيردر بريمن برباعية في الدوري الألماني

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:37 م
بوابة الفجر
وكالات
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نجح فريق هيرتا برلين في تحقيق فوز عريض على مضيفه فيردر بريمن 4 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم السبت في الجولة الأولى من الدوري الألماني (بوندسليجا).

 

وشهدت أيضا هذه الجولة فوز فرايبورج على شتوتجارت 3 / 2 وأوجسبورج على يونيون برلين 3 / 1 وهوفنهايم على كولون 3 / 2 وتعادل آينتراخت فرانكفورت مع أرمينيا بيلفيد 1/1.

 

وسجل أهداف هيرتا برلين بيتر بيكاريك في الدقيقة 42 ودودي لوكيباكيو في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الأول وماتيوس كونها في الدقيقة 62 وجون كوردوبا في الدقيقة الاخيرة من المباراة، فيما سجل هدف فيردر بريمن دافي سيلك في الدقيقة 69.

 

وحصد هيرتا برلين أول ثلاث نقاط له في الدوري هذا الموسم وظل فريق بريمن بلا رصيد.

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