محافظ القليوبية يوجه بدهان واجهات العمارات بمدينة الخصوص

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أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، اليوم السبت، جولة تفقدية موسعة شملت المرور على العديد من القطاعات والمشروعات الجاري تنفيذها والمرور على الشوارع لتفقد مستوى النظافة والشغالات.



رافق المحافظ خلال الجولة، الدكتور سمير حماد نائب محافظ القليوبية، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، واللواء نادر سعيد رئيس مدينة الخصوص، والمهندس علي عبد الستار رئيس مدينة بنها.



بدأ المحافظ جولته بتفقد محور الفريق العصار بحي شرق شبرا الخيمة، حيث وجه المحافظ بتكثيف أعمال النظافة بالقطاع التي يقع في نطاق المحافظة والاهتمام بالأشجار والنخيل ومتابعة الري الدوري لها ومراعاة المظهر الحضاري، ومراجعة أعمال الإنارة وعمل الصيانة اللازمة.



وتابع المحافظ الجولة بتفقد أعمال رصف طريق شركات البترول، حيث تابع المحافظ أعمال رصف شارع عزبة أفندنيا كطريق بديل لنقل الحركة المرورية بالمنطقة لتخفيف العبئ المروري وفتح شرايين جديدة تحد من التكدسات المرورية بالمنطقة، حيث وجه المحافظ المهندس محمد إسماعيل مدير عام الطرق بالمحافظة بسرعة أعمال الرصف والانتهاء منها خلال 48 ساعة.



وخلال الجولة وجه المحافظ، رئيس حي شرق شبرا الخيمة، بسرعة التنسيق مع المواطنين لدهان واجهات العمارات والمبان الحكومية التي تطل وواجهتها علي طريق شركات البترول.



كما توجه المحافظ خلال الجولة لمدينة الخصوص، حيث تابع المحافظ أعمال طلاء عدد من العمارات التي تقع علي الطريق الدائري، حيث شدد على رئيس المدينة بالتزام الأهالي بطلاء واجهات العقارات مراعاة للوجه الحضاري والجمالي للمدينة.



وأكد المحافظ على

عدم إدخال أية مرافق للعمارات السكنية أو المنشآت غير مكتملة التشطيب الخارجي لحين تشطيب الواجهات وذلك تنفيذًا لقانون البناء الموحد على أن يتم الالتزام بتناسق الالوان بالمدينة أو الحي.



وتابع المحافظ الجولة بشن حملة لإزالة الإشغالات والباعة الجائلين بنزلة كوبري مسطرد بحي شرق شبرا الخيمة حيث تم التنسيق مع شرطة المرافق وجرى إجلاء جميع الباعة الجائلين بالمنطقة، وتحرير محاضر لهم وسحب التراخيص من المركبات التي تقف عائقا في الطريق العام.



واختتم المحافظ الجولة بمتابعة أعمال تجميل مداخل ومخارج المنطقة الإستثمارية بمدينة بنها، حيث جرى الانتهاء من إنشاء جميع الأرصفة والبلدورات وزرع أعمدة الإنارة وجاري أعمال التشجير والتجميل.