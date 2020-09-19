أول تعليق من ماجد المصري عقب خطوبة ابنته

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شارك الفنان ماجد المصري، صورة من أحدث جلسات تصوير له وذلك عقب خطوب ابنته ماهيتاب، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وكتب "المصري" تعليقا قائلا: "تم بحمد الله خطوبة ابنتي ماهيتاب ومصطفى القاضي، عقبال عندكم جميعًا".



وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها تعليق تامر حسين قائلا: "مبروك يا حبيبي لماهيتاب ومصطفى".



ويعرض للفنان ماجد المصري، مسلسل "الوجه الآخر" والذي يشارك فيه عدد من الفنانين منهم نسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد سلامة