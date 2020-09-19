أول تعليق من ماجد المصري عقب خطوبة ابنته
السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:26 م
مي مرسي
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شارك الفنان ماجد المصري، صورة من أحدث جلسات تصوير له وذلك عقب خطوب ابنته ماهيتاب، وذلك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".
وكتب "المصري" تعليقا قائلا: "تم بحمد الله خطوبة ابنتي ماهيتاب ومصطفى القاضي، عقبال عندكم جميعًا".
وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها تعليق تامر حسين قائلا: "مبروك يا حبيبي لماهيتاب ومصطفى".
ويعرض للفنان ماجد المصري، مسلسل "الوجه الآخر" والذي يشارك فيه عدد من الفنانين منهم نسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد سلامة
وكتب "المصري" تعليقا قائلا: "تم بحمد الله خطوبة ابنتي ماهيتاب ومصطفى القاضي، عقبال عندكم جميعًا".
وتفاعل الجمهور مع الصورة من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرزها تعليق تامر حسين قائلا: "مبروك يا حبيبي لماهيتاب ومصطفى".
ويعرض للفنان ماجد المصري، مسلسل "الوجه الآخر" والذي يشارك فيه عدد من الفنانين منهم نسرين طافش ومادلين طبر وندا موسى وأحمد سعيد عبدالغني وأحمد سلامة
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