أشرف زكي ينعي وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

السبت 19/سبتمبر/2020 - 06:24 م
بوابة الفجر
فايقة محمد عادل
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توفى اليوم رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون بعد صراع مع المرض.


وحرص الفنان ونقيب المهن التمثيلية أشرف ذكي علي نعي الراحل ، حيث نشر صورة له عبر حسابه بإنستجرام ، وكتب : وداعا أيها الرجل العظيم الوطني محمد فريد خميس.  


وكان الدكتور أشرف ذكي قد أصيب بوعكة صحية خلال الفترة الماضية، وقام بإجراء عملية ولكنه تم شفائه، وعاد إلى المنزل.

والجدير ذكره أن أشرف ذكي شارك في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل "فرصة ثانية " ، وحقق خلاله نجاحاً كبيراً بمشاركة صناع العمل.

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