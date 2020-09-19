توقعات بنمو الصادرات من الكحول 20% بعد السماح بإعادة تصديره

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:38 م
خالد ابو المكارم
خالد ابو المكارم
محمد عصام
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قال خالد ابو المكارم رئيس المجلس التصديري للصناعات الكيماوية، إنه يتوقع أن  تنمو صادرات مصر من الكحول خلال نهاية شهر أكتوبر بنسبة 20% على أساس سنوي، عقب  صدور قرار من وزيرة الصناعة يسمح باستئناف تصديره  بعد تحقيق الاكتفاء الذاتي منه.

وكانت وزيرة التجارة والصناعة، أصدرت قرار في مارس  الماضي  بوقف تصدير المنتجات المستخدمة في مكافحة ومنع انتشار فيروس كورونا  من ضمنها الكحول والكمامات لارتفاع أسعارها وعدم توفرها في السوق المحلي وممارسة بعض الشركات أنشطة احتكارية في بيع تلك المستلزمات، إلا أنها ألغت القرار بعد تراجع الطلب عليها اثر انحسار نسبي في انتشار فيروس كورونا. ووجود مخزون محلي يلبي كافة الاحتياجات.



وتابع، " قرار وزير الصناعة جاء في وقت مناسب، التجار أصبح لديهم كميات مخزنة من الكحول وهناك طلبات استيراد كثيرة متوقفة منذ اتخاذ قرار بوقف تصديرة. "



وأضاف،  أن ابرز  طلبات استيراد الكحول المصري تأتي من أوروبا وأفريقيا، مشيرا إلى أن استئناف عمليات تصدير الكحول لن يؤثر على توافره في السوق المحلي الذي لديه فيه فوائض كبيرة من الإنتاج.

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