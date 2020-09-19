ترشيح حنان مطاوع لجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا عن فيلم "قابل للكسر"

أعلنت أكاديمية سوتيجي Sotigui ترشيح الفنانة حنان مطاوع، عن دورها في فيلم "قابل للكسر" للمخرج أحمد رشوان لجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا، وذلك في إطار الدورة الخامسة لجوائزها السنوية بالتعاون مع مهرجان "فيسباكو" ببوركينا فاسو، أحد أقدم مهرجانات السينما الأفريقية.وأعربت حنان مطاوع عن سعادتها الشديدة بذلك، حيث نشرت بوستر الفيلم عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت قائله: "اترشحت كأفضل ممثلة في أفريقيا عن دوري في فيلم "قابل للكسر" مش هقدر أوصفلكم سعادتي ، شكر خاص للمخرج أحمد رواش للترشيح يارب أكون ديما عند حسن ظنكم".وتجسد حنان مطاوع، خلال أحداث الفيلم شخصية فتاة أرستقراطية ومثقفة، وينتمى الفيلم إلى نوعية أفلام السينما المستقلة، والتى اعتاد المخرج أحمد رشوان على تقديمها للسينما.وتدور أحداث الفيلم فى قصة بسيطة بعيدًا عن التعقيد عن حياة بنت ودخولها فى قصة حب، ومن المتوقع أن يعرض الفيلم فى أكثر من مهرجان بعد الانتهاء منه وتجهيزه للعرض رغم أن صناعه يرفضون أن يطلق عليه فيلم "مهرجانات".والجدير ذكره أن حنان مطاوع، تألقت في حكاية "أمل حياتي"، ضمن أحداث مسلسل "إلا أنا" والتي عُرضت مؤخًرا علي قناة dmc ، وحققت نجاحًا كبيرًا بعد عرضها وحظيت بإشادة الجمهور والنقاد.وشارك في حكاية "أمل حياتى" نخبة من ألمع النجوم منهم حنان مطاوع بيومى فؤاد وسلوى عثمان ،رضوي الشريف ، نور محمود، نانسى صلاح، شاهيستا سعد، رامى الطمبارى، أحمد كشك، سمر علام وهو تأليف أمين جمال، وشريف يسرى، وإخراج أحمد حسن وإنتاج سينرجي بشراكة مع شركة أروما للمنتج تامر مرتضى.