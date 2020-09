ترشيح حنان مطاوع لجائزة أفضل ممثلة في أفريقيا عن فيلم "قابل للكسر"

View this post on Instagram

اترشحت لجائزة افضل ممثلة فى افريقيا عن دورى فى فيلم "قابل للكسر" مش هقدر اوصفلكم سعادتى طبعاً. تقدروا تصوتوا من خلال الينك فى اعلى الصفحة (bio). شكر خاص للمخرج احمد رشوان للترشيح. يا رب اكون دايماً على حسن ظنكم ❤️