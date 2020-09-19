رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمستفيدي الإسكان الاجتماعي (فيديو)

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:22 م
بوابة الفجر
رقية جمال
Advertisements
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالبدء فورًا في إنشاء 250 ألف وحدة سكن اجتماعي جديدة، وسيقوم وزير الإسكان خلال أيام بالإعلان عن تفاصيل البدء في تنفيذ 50% من هذا العدد بصورة فورية، بالإضافة لمشروع اخر يغطي كافة الطبقات الاخرى من المجتمع، يتم تنفيذها بالمناطق التي هناك طلب عليها.

وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش تفقده العاصمة الإدارية الجديدة، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، للمواطنين: "كفانا بناء عشوائي وغير مخطط وغير منظم، لكونه يكلف الدولة أموال باهظة وأهدر أراضي زراعية هائلة على الدولة خلال العقود الماضية، وكانت نتيجته شكل عمران غير مقبول".

وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة كل الحرص أن تمتد أيادي التعمير لكل رقعة في أرض مصر.

وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، مبنى مجلس الوزراء بالحي الحكومي، حيث استمع إلى شرح حول مكونات المبنى الذي يضم الدور الأرضي منه مكاتب الأمن وكبار الزوار ومنطقة احتفالات وقاعة الصحافة والمتحف والكافتيريا وملحقات قاعة التدريب.

ويحتوي الدور الأول على قاعة استقبال كبار الزوار، ومنطقتين إداريتين، وقاعة المؤتمرات، ومنطقة الخدمات، فيما يشتمل الدور الثاني على صالة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة المؤتمرات، ومكتب رئيس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

أما الدور الثالث من مبنى مجلس الوزراء فيضم كلا من مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، والقطاع المالي، وقطاع العلاقات الحكومية، ومنطقة المؤتمرات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقطاع المجالس، وقطاع السياسات، ومكتب السكرتارية وقطاع المشروعات القومية، ومكتب الإعلام.

كما زار رئيس الوزراء مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار المسئولون إلى أن الوزارة تقع على مساحة 13 فدانا بما يعادل 55 ألف م2، تشغل المباني منها 3.25 فدان، بما يعادل 13 ألف م2 بنسبة بنائية 24%، والباقي مسطحات خضراء ونوافير ومسارات حركة، ويتكون مبنى وزارة الخارجية من 2 بدروم ودور أرضي و9 أدوار بارتفاع 50م، وإجمالي خرسانات 55 ألف م3.

أخبار تهمك

نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 37 دقيقة

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع باتشيكو

منذ ساعة الا ربع

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ يوم

عاجل.. شركات المحمول تعيد رسوم السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ ساعتين

كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ ساعتين و 29 دقيقة

خطوة مفاجئة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

منذ حوالي 6 ساعات

مرتضى منصور يكشف موعد رحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

منذ ساعتين و 19 دقيقة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 20 ساعة

تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض إعارة جيرالدو

منذ حوالي 4 ساعات

بايرن ميونيخ يقترب من خطف هدف برشلونة

منذ ساعتين و 36 دقيقة

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 6 ساعات

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:17 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

12:12 م

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

03:09 م

تفاصيل مفاوضات الزمالك مع باتشيكو

05:00 م

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

03:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟