رئيس الوزراء يزف بشرى سارة لمستفيدي الإسكان الاجتماعي (فيديو)

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قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه بالبدء فورًا في إنشاء 250 ألف وحدة سكن اجتماعي جديدة، وسيقوم وزير الإسكان خلال أيام بالإعلان عن تفاصيل البدء في تنفيذ 50% من هذا العدد بصورة فورية، بالإضافة لمشروع اخر يغطي كافة الطبقات الاخرى من المجتمع، يتم تنفيذها بالمناطق التي هناك طلب عليها.



وأضاف "مدبولي"، خلال كلمته على هامش تفقده العاصمة الإدارية الجديدة، والمذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، للمواطنين: "كفانا بناء عشوائي وغير مخطط وغير منظم، لكونه يكلف الدولة أموال باهظة وأهدر أراضي زراعية هائلة على الدولة خلال العقود الماضية، وكانت نتيجته شكل عمران غير مقبول".



وأكد رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة حريصة كل الحرص أن تمتد أيادي التعمير لكل رقعة في أرض مصر.



وتفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بالعاصمة الإدارية الجديدة اليوم، مبنى مجلس الوزراء بالحي الحكومي، حيث استمع إلى شرح حول مكونات المبنى الذي يضم الدور الأرضي منه مكاتب الأمن وكبار الزوار ومنطقة احتفالات وقاعة الصحافة والمتحف والكافتيريا وملحقات قاعة التدريب.



ويحتوي الدور الأول على قاعة استقبال كبار الزوار، ومنطقتين إداريتين، وقاعة المؤتمرات، ومنطقة الخدمات، فيما يشتمل الدور الثاني على صالة لاستقبال كبار الزوار، ومنطقة المؤتمرات، ومكتب رئيس الوزراء، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.



أما الدور الثالث من مبنى مجلس الوزراء فيضم كلا من مكتب الأمين العام لمجلس الوزراء، والقطاع المالي، وقطاع العلاقات الحكومية، ومنطقة المؤتمرات، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، وقطاع المجالس، وقطاع السياسات، ومكتب السكرتارية وقطاع المشروعات القومية، ومكتب الإعلام.



كما زار رئيس الوزراء مبنى وزارة الخارجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث أشار المسئولون إلى أن الوزارة تقع على مساحة 13 فدانا بما يعادل 55 ألف م2، تشغل المباني منها 3.25 فدان، بما يعادل 13 ألف م2 بنسبة بنائية 24%، والباقي مسطحات خضراء ونوافير ومسارات حركة، ويتكون مبنى وزارة الخارجية من 2 بدروم ودور أرضي و9 أدوار بارتفاع 50م، وإجمالي خرسانات 55 ألف م3.

