إحالة العاملين بالفترة المسائية بمركز شباب بالقليوبية للتحقيق

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كلف الدكتور محمود الصبروط مدير عام الشباب والرياضة بالقليوبية، اليوم السبت، هاني حجاج مدير إدارة التخطيط والمتابعة بالمديرية، بمتابعة 12 هيئة شبابية في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، بضرورة تكثيف المتابعة الميدانية لمراكز الشباب.



شملت الجولة إدارة شباب طوخ، وإدارة شباب قليوب، ومركز شباب قليوب، والخرقانية، وأبو الغيط، وباسوس، وأبو المنجا، والشرقاوية، والفرنواني، ودمنهور شبرا، وشبرا البلد، وسليم، والوحدة، والحرية والسماع.



أسفرت المتابعة عن عدد من الملاحظات، ومنها أن الهيئات مفتوحة، والعاملين متواجدين، والمنشآت والمرافق والملاعب بحالة جيدة من النظافة والاهتمام بالاجراءات الاحترازية، كما تلاحظ نشاط كرة قدم في الملعبين بمركز شباب سليم والوحدة، وتابع تدريب كاراتية وكنغوفو وكرة قدم في شبرا البلد.



وفي مركز شباب الحرية والسماع، جرى متابعة بروفات عرض مسرحي، ورفع أثقال وكمال أجسام، في حين وجد مركز شباب الشرقاوية والفرنواني مغلق ولا يوجد أحد من العاملين في الفترة المسائية.



وجرى التأكيد على ضرورة مراجعة سجل الإيرادات والمصروفات بالخرقانية، وكذلك التنبية على جميع الهيئات بأن تفتح أبوابها، وتكون نظيفة، والتسجيل في السجلات المالية والإدارية والأنشطة المختلفة، وتفعيل لوحة الإعلانات بشروط العضوية، والالتحاق وأهم قرارات مجلس الإدارة وأسماءهم، والعاملين ومسؤولياتهم، وفترات عملهم وراحتهم الأسبوعية وإعادة توزيع العاملين المكدسين في إدارة شباب طوخ على المراكز التي بها عجز في العمالة.



وأمر الصبروط، بإحالة العاملين بالفترة المسائية بمركز شباب الشرقاوية والفرنواني للشؤون القانونية للتحقيق في تغيبهم عن العمل في أوقات العمل الرسمية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تقصيرهم.