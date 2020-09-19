تعرف على مواعيد مباريات الجولة الأولي في الدوري الإيطالي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 05:00 م
بوابة الفجر
أمل الحلفاوي
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يترقب عشاق الدوري الإيطالي، عودة منافسات الكالتشيو، في إطار الجولة الأولى من الموسم الجديد 2020-2021.

وكان يوفينتوس توج بلقب الدوري الإيطالي الدرجة الأولى الموسم الماضي 2019-2020، برصيد 83 نقطة.

ويقدم لكم الفجر الرياضي مواعيد مباريات الجولة الأولى من الدوري الإيطالي الدرجة الأولى.

- اليوم السبت 19 سبتمبر

- فيورنتينا × تورينو، عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

-هيلاس فيرونا × روما، التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

-غدا الأحد 20 سبتمبر

- بارما × نابولي، عند الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، والواحدة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.

- جنوي × كروتوني، عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

- اودينيزي × سبيزيا ، عند الساعة الثالثة بتوقيت القاهرة، والرابعة بتوقيت مكة المكرمة.

- ساسولو × كالياري، عند الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، والسابعة بتوقيت مكة المكرمة.

- يوفينتوس × سامبدوريا، عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

- ميلان × بولونيا ، عند الساعة التاسعة إلا ربع بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع بتوقيت مكة المكرمة.

جدير بالذكر أنه تم تأجيل مباراتي انتر ميلان ومنافسه بينفينتو، واتلانتا ونظيره لاتسيو، إلى الثلاثين من شهر سبتمبر الجاري، ضمن منافسات الجولة الأولى.

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يوفنتوس ميلان فيورنتينا الدوري الإيطالي إنتر ميلان

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