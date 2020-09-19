موعد آرسنال ووست هام يونايتد في الدوري الإنجليزي والقنوات الناقلة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:02 م
بوابة الفجر
أميرة فطيم
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ينتظر عشاق كرة القدم مباراة نارية تجمع بين فريق آرسنال ونظيره وست هام يونايتد، مساء اليوم السبت الموافق 19 سبتمبر الجاري، على ملعب "استاد الإمارلت"، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري الإنجليزي الممتاز موسم 2020-2021.


وسيدخل لاعبي الآرسنال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعدما حققوا فوزا غاليا علي فريق فولهام، بثلاثة أهداف دون رد، عن طريق كلا من؛ بيير إيميريك أوبامينج، وجابريال ماجاليس، وأليكسندر لاكازيت، وذلك في إطار الجولة الاولى للمسابقة.


أما وست هام يونايتد فقد سقط في الجولة الأولى في عُقر داره ووسط جمهوره، على يد نيوكاسل يونايتد بهدفين نظيفين.


ومن المقرر أن يلتقي آرسنال بوست هام في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، والعاشرة بتوقيت السعودية، والساعة الحادية عشر مساءً بتوقيت الإمارات، وفي تمام الساعة السابعة بتوقيت جرينتش.


ويذاع اللقاء حصريا عبر قناة bein sport 2 التابعة لشبكة bein sports؛ والمالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز.


ويحتل الجانرز صدارة ترتيب الدوري برصيد 3 نقاط، فيما يأتي وست هام يونايتد في المركز الثامن عشر بدون نقاط.

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