ننشر السيرة الذاتية للراحل محمد فريد خميس رئيس اتحاد المستثمرين

وقال في بيان صحفي اليوم السبت "فقدت مصرُ قامةً وطنيةً عظيمة، قضتْ عمرَها في خدمةِ هذا الوطن، عاشقةً لكل ذرةٍ من ترابه الطاهر، وغيبَ الموتُ، رائدَ الصناعةِ المصرية محمد فريد خميس بعدَ صراعٍ مع المرض".

ومحمد فريد خميس هو مؤسس شركة النساجون الشرقيون من أكبر شركات صناعة السجاد في العالم ولد في بيلا بكفر الشيخ بتاريخ أبريل 1940 متزوج وله ابن وبنتان.

حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.

يمتلك مجموعة شركات تعمل في عده مجالات غير صناعة السجاد مثال الشرقيون للبتروكيماويات والشرقيون للتنمية العمرانية.

ـ ولد في أبريل 1940، حصل على بكالوريوس تجارة ودراسات عليا في صناعة المنسوجات من الولايات المتحدة الأمريكية.





2ـ كان رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشورى 2008.





3ـ في سبتمبر 2008، أثيرت حول محمد فريد خميس شائعة تورطه في قضية إرشاء أحد قضاة مجلس الدولة، وحققت معه نيابة أمن الدولة العليا، وعليها انخفض سهم "النساجون الشرقيون" بمقدار ثلاثة جنيهات حينها.





4ـ نفى صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، حينها، رفع الحصانة عن النائب محمد فريد خميس، رئيس مجموعة شركات النساجون الشرقيون ورئيس لجنة الصناعة بمجلس الشورى، على إثر التحقيقات التي أجرتها نيابة أمن الدولة العليا معه في قضية الرشوة.





5ـ إلى جانب العمل الاقتصادي، أسس الجامعة البريطانية في مصر.





6ـ كان من الشخصيات العامة المرشحة لعضوية الجمعية التأسيسية لإعداد دستور 2012.





7ـ حصلت ابنتاه "فريدة" و"ياسمين" على المركز 41 في قائمة "فوربس" لأقوى السيدات في الوطن العربي لعام 2014 في مجال "الإدارات التنفيذية"، لشغلهما مناصب نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون البيع والتوزيع، والأخرى نائب رئيس مجلس الإدارة لشؤون التمويل بشركة النساجون الشرقيون.





8ـ في يناير 2014، أعلن تبرعه لصندوق "تحيا مصر" بـ30 مليون جنيه ولكن بشرط هو إعلان الفريق "السيسي"، الترشّح للرئاسة.





9ـ في يونيو 2015، فازت شركته بجائزة التميز لأفضل مصنع سجاد للعام الثاني على التوالي، بعد حصولها على أعلى الأصوات في الاستطلاع الذي نظمته مجلة Floor Covering News الأمريكية.





10ـ أسس شركة النساجون الشرقيون عام 1979، وبدأ التداول على أسهم الشركة في البورصة المصرية منذ عام 1997.





11ـ كانت له واقعة شهيرة في العام 2011، حيث صفع "خميس" عاملًا على وجهه، أثناء زيارة الدكتور عصام شرف رئيس الوزراء حينها، إلى مدينة العاشر من رمضان، حيث كان خميس في استقبال شرف، ووجد عاملًا سابقًا في شركة "النساجون الشرقيون" يدعى عزت فهمي، واختلفت الروايات حول ما قاله العامل، فنشر أنه قال "أنت خربت بيتنا وضيعت معاشنا وأخوك محمود هددنا بالقتل"، ورواية أخرى بمحاولة العامل تقديم شكوى لعصام شرف، فنهره فريد خميس وقال له: مش وقته، فرد عليه العامل بقوله: أنت من الفلول، فما كان من خميس سوى أن صفعه على وجهه.







