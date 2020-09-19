لمواجهة روسيا.. أمريكا ترسل قوات ومدرعات إلى سوريا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:36 م
قوات أمريكية
قوات أمريكية
وكالات
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أفادت وكالة أسوشيتد برس، بأن الولايات المتحدة أرسلت قوات إضافية ومدرعات شرق سوريا، بعد وقوع مؤخرا عدد من الحوادث بين قوات تابعة للتحالف الدولي وقوات روسية، أدت إلى إصابات.

 

ووفقًا للمتحدث باسم القيادة المركزية الأمريكية، الكابتن بالبحرية الأمريكية، بيل أوربان، أرسلت الولايات المتحدة أيضا أنظمة رادار وزادت من دوريات الطائرات المقاتلة فوق المنطقة لتوفير حماية أفضل للقوات الأمريكية وقوات التحالف.

 

 وأضاف بيل أوربان: "لا تسعى الولايات المتحدة إلى صراع مع أي دولة أخرى في سوريا، لكنها ستقوم بالدفاع ودعم ومساندة قوات التحالف هنالك، إذا لزم الأمر".

 

وقال مسؤول أمريكي كبير، في تصريحات صحفية نقلتها وكالة أسوشيتد برس، إنه تم إرسال نصف دزينة من مركبات برادلي القتالية، وحوالي 100 جندي إضافي إلى شرق سوريا، مشيرا إلى أن "تلك التعزيزات تهدف إلى أن تكون إشارة واضحة لروسيا لتجنب أي أعمال غير آمنة واستفزازية أخرى ضد الولايات المتحدة وحلفائها هناك".

 

وكانت المنطقة شهدت عددا من الحوادث بين القوات الأمريكية والروسية التي تقوم بدوريات في شرق سوريا. وكان أخطرها الشهر الماضي عندما قال مسؤولون أمريكيون إن "مركبات روسية تصادمت وألحقت ضررا بمركبة عسكرية أمريكية مدرعة، مما أدى إلى إصابة أربعة أمريكيين".

 

وفي الشهر الماضي، وقع هذا الحادث بالقرب من ديريك في شمال شرق سوريا، وقال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي، جون أوليوت، إن الدورية الأمريكية غادرت المنطقة "لتهدئة الموقف".

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