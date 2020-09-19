عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:17 م
محمد فريد خميس
محمد فريد خميس
أحمد الشيخ
Advertisements

 

توفى اليوم رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون بعد صراع مع المرض. 


وكان خميس قد خضع لجراحة دقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر يونيو الماضي استغرقت 8 ساعات تمت بنجاح داخل إحدى المستشفيات الكبرى بولاية أطلنطا، وكانت في العمود الفقري بمنطقة ديسك الرقبة.

.

وتتقدم اسرة جريدة الفجر بخالص العزاء لأسرة الفقيد الذي كان وسيظل قامة وطنية عظيمة قضت عمرها فى خدمة هذا الوطن، داعين الله ان يتغمد الفقيد فى واسع رحمته ويلهم أهله واسرته الصبر والسلوان.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وفاة محمد فريد خميس محمد فريد خميس النساجون الشرقيون اتحاد المستثمرين

أخبار تهمك

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ حوالي 4 ساعات

كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ

منذ حوالي 3 ساعات

نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج

منذ ساعتين و 48 دقيقة

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعة و 6 دقيقة

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

منذ أقل من ساعة

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

منذ أقل من ساعة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ يوم

بايرن ميونيخ يقترب من خطف هدف برشلونة

منذ ساعة

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض إعارة جيرالدو

منذ ساعتين و 14 دقيقة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 18 ساعة

مرتضى منصور يكشف موعد رحيل مهاجم الزمالك

منذ حوالي 3 ساعات

بيريز يتحفز لضم نيمار لريال مدريد

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا

منذ ساعة و نصف

خطوة مفاجئة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. شركات المحمول تعيد رسوم السحب من ماكينات الصراف الألي

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

"رئيس المستثمرين" يلتقي وزير القوى العاملة لبحث علاوات القطاع الخاص

فريد خميس: العامل سر نجاح مجموعة الناسجون الشرقيون‎

وزير القوى العاملة: إعداد مشروع قانون عمل جديد ليكون لدينا مناخ إنتاجي مستقر

القوي العاملة: التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واليابان شهد تقدما كبيرا (صور)

بالصور.. وزير القوى العاملة يوقع اتفاقية إقرار العلاوة الخاصة للعاملين بالقطاع الخاص

"سعفان" ورئيس "المستثمرين" يوقعان اتفاقية عمل جماعية بصرف علاوة 10% للقطاع الخاص

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
03:17 م

عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

03:09 م

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

12:12 م

تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون

03:27 م

تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا

02:43 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟