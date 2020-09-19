عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس

توفى اليوم رجل الأعمال محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين ومؤسس مجموعة النساجون الشرقيون بعد صراع مع المرض.





وكان خميس قد خضع لجراحة دقيقة في الولايات المتحدة الأمريكية فى شهر يونيو الماضي استغرقت 8 ساعات تمت بنجاح داخل إحدى المستشفيات الكبرى بولاية أطلنطا، وكانت في العمود الفقري بمنطقة ديسك الرقبة.

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وتتقدم اسرة جريدة الفجر بخالص العزاء لأسرة الفقيد الذي كان وسيظل قامة وطنية عظيمة قضت عمرها فى خدمة هذا الوطن، داعين الله ان يتغمد الفقيد فى واسع رحمته ويلهم أهله واسرته الصبر والسلوان.