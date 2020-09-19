الفجر الرياضي فيديوهات الفجر الرياضي رودريجيز يسجل أول أهدافه مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي بشكل رائع السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:15 م رودريجيز محمد مرعي Advertisements Advertisements تمكن النجم الكولومبي خاميس رودريجيز من تسجيل أول أهدافه مع إيفرتون في الدوري الإنجليزي بشكل رائع في شباك مرمى ويست بروميتش. أخبار تهمك نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج منذ ساعتين و 47 دقيقة كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ منذ حوالي 3 ساعات الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى منذ ساعة و 6 دقيقة عاجل.. وفاة رجل الأعمال محمد فريد خميس منذ أقل من ساعة مرتضى منصور يكشف موعد رحيل مهاجم الزمالك منذ حوالي 3 ساعات لجنة التخطيط بالأهلي ترفض إعارة جيرالدو منذ ساعتين و 14 دقيقة تعرف على تشكيل توتنهام بعد انضمام جاريث بيل وريجيلون منذ أقل من ساعة عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة منذ حوالي 4 ساعات عاجل.. شركات المحمول تعيد رسوم السحب من ماكينات الصراف الألي منذ نصف ساعة أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري منذ حوالي 18 ساعة تعرف على تشكيل ليفربول بعد التعاقد مع تياجو ألكانتارا منذ ساعة و نصف بيريز يتحفز لضم نيمار لريال مدريد منذ حوالي 4 ساعات بايرن ميونيخ يقترب من خطف هدف برشلونة منذ ساعة خطوة مفاجئة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي منذ حوالي 5 ساعات عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين منذ يوم عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر منذ حوالي 7 ساعات