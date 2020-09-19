محمد صلاح ضمن قائمة الأعلى أجراً فى الدوري الإنجليزي

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:47 م
محمد صلاح
محمد صلاح
مصطفى صابر
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أفادت تقارير صحفية بريطانية، بالكشف عن اللاعبين الأكثر تقاضياً للرواتب فى الدوري الإنجليزي خلال الموسم الحالى 2020/2021.


ووفقًا لما نشرته صحيفة "ديلي ميل"البريطانية، أن قائمة أعلى اللاعبين تقاضياً للرواتب الأسبوعية شاملة الإضافات فى الدوري الإنجليزي، ويتصدرهم الأسباني ديفيد دي خيا حارس مانشستر يونايتد بـ 375 ألف إسترليني، ويأتى خلفاً له كلاً من مسعود أوزيل وإيميريك أوباميانج ثنائى أرسنال بـ 350 ألف إسترليني.

ويأتي بعده جناح مانشستر سيتي رحيم سترلينج بـ 300 ألف إسترليني، بول بوجبا صانع ألعاب مان يونايتد بـ 290 ألف إسترليني، كيفين دي بروين (مانشستر سيتي / 280 ألف إسترليني)، أنتونى مارسيال (مانشستر يونايتد/ 250)، ويتبعهم الدولى المصري محمد صلاح نجم ليفربول فى القائمة بـ 220 الف إسترليني بالتساوى مع البرازيلي ويليان لاعب أرسنال، وسيرجيو أجويرو مهاجم مانشستر سيتي، هاري كين نجم توتنهام (200 ألف إسترليني)، بن تشيلويل (تشيلسي / 190 ألف إسترليني).

جدير بالذكر أن انطلقت منافسات الموسم الجديد من الدوري الإنجليزي 12 سبتمبر الماضى، واستهل ليفربول حامل اللقب مشواره بفوز كبير بطله محمد صلاح (هاتريك) على ليدز يونايتد بنتيجة 4-3 على ملعب انفيلد.

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