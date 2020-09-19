قتلى جراء عاصفة "ميديكين" باليونان

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:25 م
عاصفة - أرشيفية
عاصفة - أرشيفية
وكالات
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لقي شخصان مصرعهم، اليوم السبت، مع وصول عاصفة نادرة يطلق عليها "ميديكين"، أي إعصار البحر المتوسط، إلى وسط البلاد، مما تسبب في إغراق شوارع ومنازل.

 

وأعلنت السلطات اليونانية، أن العاصفة "إيانوس"، تسببت في اقتلاع للأشجار وانقطاع للتيار الكهربائي في الجزر الأيونية وغرب البيلوبونيز أمس الجمعة.

 

وكانت العاصفة، وصلت إلى وسط البلاد واجتاحت بالأساس مناطق حول مدينتي كارديتسا وفارسالا.

 

وعثرت إدارة الإطفاء، على جثة مسنة في منزل غمرته المياه في قرية قرب فارسالا. وذكرت الشرطة أن السلطات تبحث عن شخصين وردها بلاغ عن فقدهما.

 

وقال مسؤول في إدارة الإطفاء، في وقت لاحق، إنهم عثروا على جثة رجل في الثالثة والستين من عمره قرب مستشفى في كارديتسا. ولم يعرف بعد إن كان واحدا من المفقودين الجاري البحث عنهما.

 

وحولت الأمطار الغزيرة ، مدينة كارديتسا، التي تضم أحد أكبر السهول في اليونان، إلى ما يشبه البحيرة، كما انهار أحد الجسور.

 

وبحسب موقع قناة روسيا اليوم، قالت إدارة الإطفاء إنها تلقت أكثر من 2450 اتصالا لطلب النجدة منذ وصول العاصفة للبلاد، لإنقاذ عالقين وإزالة أشجار اقتلعتها العاصفة وضخ المياه إلى خارج المنازل والمتاجر.

 

وواجهت شبكة الكهرباء صعوبات في التكيف مع الأوضاع، ويجري بذل جهود لإعادة التيار الكهربائي في المناطق المتضررة. وقال خفر السواحل إن خمسة مراكب غرقت قبالة مدينتي زاكينثوس ولفكادا أمس الجمعة.

 

ووصلت العاصفة اليوم السبت إلى منطقة أتيكا التي تضم العاصمة أثينا. ولم ترد حتى الآن تقارير عن خسائر.

 

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قتلى عاصفة اليونان

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