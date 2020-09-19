محمد رمضان لـ"الفجر الفني": قررت أكون ممثل ولكن عندي شعبية المغني

السبت 19/سبتمبر/2020 - 02:47 م
بوابة الفجر
نادين أحمد نجدي
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كشف الفنان محمد رمضان، عن سبب اتجاهه للغناء؛ بالرغم من إنه لا يملك صوت عذب للغناء .


وفي تصريح خاص "الفجر الفني" قال محمد رمضان:" إتجهت للغناء لأن في شئ اكتشفته خضني وزعلني لما اكتشفت إن شعبية المغني ١٠٠ ضعف شعبية الممثل" .


وأستكمل رمضان حديثه قائلاً:" ففي الحفلة ممكن يبقى قدامي نص مليون من جمهوري زي حفلة مراكش، فقولت هل النص مليون هقدر اشوفهم من الاستديج وأنا ممثل، فأكتشفت أنه لا" .


وفي نهاية حديثه قال رمضان :" بقيت عايز أكون ممثل ولكن عندي شعبية المغني فبدأت أدرس أيه نوع الغنا اللي يتلائم مع نوعية صوتي".


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