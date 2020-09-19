الرئيس الصيني: الاقتصاد لا يزال مرنًا على الرغم من المخاطر الخارجية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:55 م
بوابة الفجر
منار طارق
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قال الرئيس الصيني شي جين بينغ في تصريحات نُشرت، اليوم السبت، إن اقتصاد الصين لا يزال مرنًا، وهناك أدوات سياسية وافرة تحت تصرف بكين على الرغم من المخاطر الخارجية المتزايدة، وفقا لما ذكرته وكالة "رويترز".

بالرغم من تعافى ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل مطرد من الركود الناجم عن الفيروس، يقول المحللين إن صانعي السياسة يواجهون مهمة صعبة للحفاظ على توسع مستقر على مدى السنوات العديدة المقبلة لتحويل الصين إلى دولة ذات دخل مرتفع.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن شي قوله "الخصائص الأساسية للاقتصاد الصيني التي تتمتع بإمكانيات كافية ومرونة كبيرة وحيوية قوية ومساحة كبيرة للمناورة والعديد من أدوات السياسة لم تتغير." مضيفا ان الصين لديها قدرة تصنيعية قوية، وأسواق محلية كبيرة للغاية وإمكانات استثمارية ضخمة.

وأكد شي مجددًا على استراتيجية "الدوران المزدوج" التي من شأنها أن تساعد في توجيه الاقتصاد نحو مزيد من الاعتماد على الذات، حيث يؤدي العداء الأمريكي والوباء العالمي إلى زيادة المخاطر الخارجية.

كما نُقل عن شي قوله في اجتماع بشأن الخطة الخمسية الرابعة عشرة (2021-2025) للصين انها ما زالت تتمتع بـ "فرص استراتيجية" في تنميتها، على الرغم من دور جائحة فيروس كورونا في تفاقم التحديات العالمية مع تباطؤ العولمة وتصاعد النزعة الأحادية والحمائية.

وحث شي على الهدوء وسط الصعوبات والتحديات المتزايدة، قائلا "إن التجديد العظيم للأمة الصينية لا يمكن أن يتحقق بسهولة بقرع الاجراس والطبول".

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كورونا الصين والاستثمار الاجنبي الاقتصاد

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