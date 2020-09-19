الهند تعلن إحباط مخطط إرهابي كبير واعتقال عناصر من القاعدة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:41 م
الشرطة الهندية
الشرطة الهندية
وكالات
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أعلنت السلطات الهندية، اعتقال عناصر من تنظيم القاعدة الإرهابي، قبل أن يتمكنوا من تنفيذ مخططهم الإرهابي في عدة مواقع منها العاصمة نيودلهي.

 

وقالت السلطات الهندية، إنها اعتقلت تسعة من متشددي تنظيم القاعدة كانوا يخططون لشن هجمات على عدة مواقع بعضها في نيودلهي.

 

ووفقًا لوكالة التحقيقات الوطنية في الهند، كانت المجموعة تخطط لتنفيذ هجمات إرهابية على منشآت حيوية بهدف قتل الأبرياء وبث الرعب.

 

واعتقلت السلطات الهندية، ستة أشخاص في ولاية البنغال الغربية بشرق البلاد، بينما اعتقل ثلاثة في ولاية كيرالا في الجنوب، مضيفة أنهم "مرتبطون بجناح القاعدة الذي ترعاه باكستان".

 

وأفادت وكالة رويترز، بأن المعتقلين "عقدوا العزم على تنفيذ هجمات في عدة أماكن" منها العاصمة.

 

وكانت وكالة التحقيقات الوطنية، عزمت أنها استردت "كمية كبيرة من الأجهزة الرقمية والأسلحة الحادة والدروع الواقية والأسلحة النارية المصنوعة محليا والمقالات والأدبيات وغيرها من الوثائق من المتهمين.

 

ولم يستجب متحدث باسم وزارة الخارجية الباكستانية بعد لطلب التعليق. ونفت باكستان مرارا منح أي دعم مادي للمتشددين.

 

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