بالأخضر ياسمين صبري تغازل جمهورها عبر "إنستجرام"

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نشرت الفنانة ياسمين صبري، صورة لها وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".





وظهرت "ياسمين"، في الصورة وكانت ترتدي فستان أخضر به العديد من الخيوط وإعتمدت علي تسريحة شعر بسيطة حيث تركت شعرها البني والكيرلي منسدلاً علي كتفيها.





وفي سياق آخر تصدرت ياسمين صبري، تريند جوجل والسوشيال ميديا بعد شراء زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة لها عربية ب 10مليون جنيه مصري.





وشاركت "ياسمين" في السباق الرمضاني في بطولة مسلسل "فرصة تانيه" مع مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني وأبرزهم ، ياسمين صبري، دياب، أيتن عامر، هبة مجدى، أحمد مجدى، إدوارد ، محمود البزاوى، محمد جمعة وتميم عبده، هبة عبد الغنى، سارة الشامي، أحمد الشامي، نهال عنبر، عمر الشناوي، وعدد آخر من الفنانين.