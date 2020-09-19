الألومنيوم يستضيف طهطا في دوري القسم الثاني



يدخل فريق الالومنيوم ولاشئ أمامه سوي تحقيق الفوز، ومواصلة الزحف نحو صدارة المجموعة، لاسيما وانه يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد32 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بني سويف والبنك الأهلي اللذان يحتلا مقدمة المجموعة.



فيما يدخل فريق طهطا اللقاء، بهدف تقديم مباراة جيدة لاسيما وان الفريق يحتل مؤخرة جدول المسابقة برصيد10 نقاط، مما يؤكد هبوطه لدوري القسم الثالث، حال تطبيق بند 5الفرق.



يذكر أن مباراة الدور الأول التي اقيمت بملعب طهطا، انتهت بفوز فريق الالومنيوم بهدفين دون رد، ويسعي الفريق الحمادي لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على خطف تذكرة التأهل للدوري الممتاز.



ترتيب المجموعة الأولى



1- البنك الأهلي 35 نقطة

2-بنى سويف 35 نقطة

3- الألومنيوم 32 نقطة

4- شبان قنا 31 نقطة

5- بترول أسيوط 24 نقطة

6- تليفونات بني سويف 23 نقطة

7- سوهاج 22 نقطة

8- المنيا 19 نقطة

9- الإعلاميين 19 نقطة

10- الفيوم 18 نقطة

11- ديروط 11 نقطة

12-طهطا10 نقاط

يستضيف فريق نادي الألومنيوم، بقيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق، في الثانية والنصف من عصر غدا الأحد، نظيره فريق نادي طهطا بقيادة مصطفى حكيم، المدير الفني للفريق، في أولى مباريات الفريق عقب قرار استئناف مباريات القسم الثاني، والذي يتبقى على نهايته 5 جولات.