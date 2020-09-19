الألومنيوم يستضيف طهطا في دوري القسم الثاني

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:35 م
بوابة الفجر
عاطف الشعيني
Advertisements

يستضيف فريق نادي الألومنيوم، بقيادة ياسر الكنانى المدير الفني للفريق، في الثانية والنصف من عصر غدا الأحد، نظيره فريق نادي طهطا بقيادة مصطفى حكيم، المدير الفني للفريق، في أولى مباريات الفريق عقب قرار استئناف مباريات القسم الثاني، والذي يتبقى على نهايته 5 جولات.

يدخل فريق الالومنيوم ولاشئ أمامه سوي تحقيق الفوز، ومواصلة الزحف نحو صدارة المجموعة، لاسيما وانه يحتل المركز الثالث بجدول المجموعة الأولى بدوري القسم الثاني برصيد32 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن بني سويف والبنك الأهلي اللذان يحتلا مقدمة المجموعة.

فيما يدخل فريق طهطا اللقاء، بهدف تقديم مباراة جيدة لاسيما وان الفريق يحتل مؤخرة جدول المسابقة برصيد10 نقاط، مما يؤكد هبوطه لدوري القسم الثالث، حال تطبيق بند 5الفرق.

يذكر أن مباراة الدور الأول التي اقيمت بملعب طهطا، انتهت بفوز فريق الالومنيوم بهدفين دون رد، ويسعي الفريق الحمادي لتحقيق الفوز ومواصلة المنافسة على خطف تذكرة التأهل للدوري الممتاز. 

ترتيب المجموعة الأولى

1- البنك الأهلي 35 نقطة
2-بنى سويف 35 نقطة
3- الألومنيوم 32 نقطة
4- شبان قنا 31 نقطة
5- بترول أسيوط 24 نقطة
6- تليفونات بني سويف 23 نقطة
7- سوهاج 22 نقطة
8- المنيا 19 نقطة
9- الإعلاميين 19 نقطة
10- الفيوم 18 نقطة
11- ديروط 11 نقطة
12-طهطا10 نقاط

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

الالومنيوم

أخبار تهمك

نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج

منذ ساعة و 13 دقيقة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ يوم

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

منذ حوالي 6 ساعات

كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ

منذ أقل من ساعتين

بيريز يتحفز لضم نيمار لريال مدريد

منذ ساعتين و 17 دقيقة

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ حوالي 15 ساعة

مرتضى منصور يكشف موعد رحيل مهاجم الزمالك

منذ ساعة و نصف

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم جديد

منذ حوالي 4 ساعات

الكاف يحتفل بفوز الأهلي بلقب الدوري المصري

منذ 38 دقيقة

تفاصيل عرض الزمالك لإعادة جروس

منذ ساعتين و 54 دقيقة

المكافآت تنهال على لاعبي الأهلي بعد حسم الدوري

منذ أقل من ساعتين

ترشيح كاماتشو لقيادة الزمالك

منذ ساعتين و 38 دقيقة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

منذ ساعتين و 29 دقيقة

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض إعارة جيرالدو

منذ 40 دقيقة

خطوة مفاجئة من ريال مدريد لضم كيليان مبابي

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

الألومنيوم يواجه التحرير بأسوان بالقسم الثاني

6 مواجهات قوية في الجولة الثانية لمجموعة الصعيد بالممتاز "ب"

الألومنيوم يستضيف سوهاج غدا في ختام الدور الأول لمجموعة الصعيد

شبان قنا يستضيف بني سويف المتصدر في مباراة رد الاعتبار

الألومنيوم المتحفز يواجه المنيا الباحث عن العودة

شبان قنا المتحفز يواجه ديروط الباحث عن البقاء بالقسم الثاني

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
12:12 م

عاجل.. مواعيد صرف مرتبات شهر سبتمبر للعاملين بالدولة

لجنة التخطيط بالأهلي ترفض إعارة جيرالدو

02:01 م

نجم الأهلي يضغط للرحيل إلى الخارج

01:27 م

مرتضى منصور يكشف موعد رحيل مهاجم الزمالك

01:09 م

كارتيرون يكشف أسباب رحيله عن الزمالك بشكل مفاجئ

01:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟