"الوضع سيستمر حتى 2022".. الصحة العالمية تصدم المصريين بشأن كورونا (فيديو)

قال الدكتور جمال عصمت، مستشار منظمة الصحة العالمية ورئيس الاتحاد العالمي للكبد سابقا، إن أرقام إصابات فيروس كورونا مازالت مزعجة على مستوى بعض البلدان بالعالم، حيث إن هناك دولا معدل الإصابات بها مرتفع مثل أمريكا والهند.





وأشار "عصمت"، خلال لقاء خاص عبر "سكايب" ببرنامج "صباحك مصري" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، إلى أن ما بعد الكورونا ليس كما قبل الكورونا، منوها بأن الناس دائما تسأل عن موعد عودتنا للحياة الطبيعية، معلقا: "أنا آسف أقول للناس أن الوضع سيستمر حتى 2022".





وأضاف، أنه حتى الآن لا يوجد تطعيم ناجح في مواجهة فيروس كورونا، وعند ظهور اللقاح فإن كفاءته غير معروفة، وهل سيحدث تحور للفيروس أم لا، مشددا على أهمية استمرار الإجراءات الاحترازية.



