"أماكن السهر " لعمرو دياب تقترب من الـ 14 مليون مشاهدة

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:29 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
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حققت أغنية "أهاكن السهر" للهضبة عمرو دياب نجاحاً كبيراً، حيث تخطت ال 13مليون مشاهدة في ٣ اسابيع فقط ، منذ طرحها عبر قناته الرسمية على يوتيوب وجميع صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

يذكر أن أغنية "أماكن السهر" من كلمات تامر حسين ، لحن عزيز الشافعي وتوزيع أسامة الهندي والكليب من إخراج أحمد النجار.


ومن ناحية أخرى أعلن موقع يوتيوب احتلال الهضبة المركز الخامس عشر بين أكثر الكليبات مشاهدة على الموقع عالميا.







يواصل الهضبة نشاطه الفني المكثف كعادته حيث تعاقد مع منصة نتفليكس العالمية على إنتاج عمل درامي من بطولته سيعود به إلى التمثيل بعد غياب طويل.

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