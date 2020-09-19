محكمة بنها الابتدائية تستقبل 165 طلب ترشح للنواب بالقليوبية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:00 م
بوابة الفجر
محمد ضوه
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َواصلت محكمة بنها الابتدائية، تلقي طلبات الترشح لانتخابات مجلس النواب في اليوم الثالث لتقديم طلبات الترشح، حيث بلغ إجمالي عدد الطلبات التي جرى تقديمها للجنة بعضوية ياسر جاد أمين عام المحكمة حتى اليوم السبت، 40 طلب ترشح وسط تواجد العشرات من المرشحين وأنصارهم بالمحكمة للتقدم للترشح، ليبلغ إجمالى الطلبات التي تلقتها اللجنة حتى الآن 165 طلب ترشح، بـ6 دوائر على مستوى المحافظة المقرر خوض السباق بها على 16 مقعدا مخصصين للمحافظة بالنظام الفردى بالبرلمان.

وشهدت المحكمة هدوءا وانخفاض أعداد المرشحين المتواجدين منذ الصباح الباكر، وسط تطبيق الإجراءات الأمنية والاحترازية بين المترددين على اللجنة لتقديم طلبات الترشح.

كما شهدت المحكمة إجراءات أمنية مكثفة أشرف عليها اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وقادها اللواء حاتم حداد مدير المباحث، والعميد خالد المحمدي رئيس المباحث، وشارك فيها العقيد محمد سعيد رئيس مباحث الترحيلات وأمن المحاكم، والمقدم عمرو الجزار مفتش المباحث، وفرضت أجهزة الأمن كردونا أمنيا بمحيط لجنة تلقي الطلبات لتنظيم عمليات الدخول الخروج.

وتجرى انتخابات مجلس النواب بمحافظة القليوبية على 16 مقعدا للمرشحين الفردى المقاعد، وذلك من خلال تقسيم المحافظة لـ6 دوائر انتخابية، الدائرة الأولى ومقرها مركز بنها وعدد المقاعد 3 نواب "مركز بنها، كفر شكر، قسم أول بنها، قسم ثان بنها"، والدائرة الثانية ومقرها مركز طوخ وعدد القاعد 2 نواب (مركز طوخ، قسم قها)، والدائرة الثالثة ومركزها قسم ثان شبرا الخيمة وعدد المقاعد 3 نواب تضم (قسم أول شبرا الخيمة، قسم ثان شبرا الخيمة).

فيما جاءت الدائرة الرابعة ومقرها مركز قليوب وعدد المقاعد 3 نواب (مركز قليوب، قسم قليوب، القناطر الخيرية)، والدائرة الخامسة ومقرها مركز الخانكة وعدد المقاعد 3 نواب (أقسام الخصوص، الخانكة، العبور)، والدائرة السادسة ومقرها مركز شبين القناطر وعدد المقاعد 2 نواب (مركز شبين القناطر).
محكمة بنها الابتدائية تستقبل 165 طلب ترشح للنواب بالقليوبية
محكمة بنها الابتدائية تستقبل 165 طلب ترشح للنواب بالقليوبية

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