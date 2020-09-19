لهذا السبب.. داليا إبراهيم مطلوبة على جوجل

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:58 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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تصدر اسم الفنانة داليا ابراهيم، تريند مؤشرات البحث بموقع جوجل، وذلك بعد ظهورها بـ الحجاب عبر حسابها الشخصي بموقع "فيس بوك".

حيث ظهرت "ابراهيم" في الصورة ترتدي الحجاب، وظهر تغير كبير في ملامح الوجه، كما أنها اصبحت بوزن زياده، "وكانت ترتدي ملابس باللون الأسود، كما أن تفاعل الجمهور مع ظهورها بشكل كبير.

في سياق متصل، أعلنت الفنانة داليا ابراهيم اعتزالها التمثيل فى يونيو الماضى من خلال بوست على حسابها الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، حيث كتبت:"قررت الاعتزال بعد 40 مسلسلا و7 مسرحيات و5 أفلام قصيرة و3 أفلام طويلة عدد من الدوبلاج شكرا"، حيث عملت داليا فى الفن لمدة 20 عامًا تقريبًا إلا أنها فى الفترة الأخيرة اختفت بعض الشىء حتى أعلنت اعتزالها.

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