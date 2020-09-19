انطلاق 100 مليون صحة للأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي بالقليوبية

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انطلقت، اليوم السبت، المبادرة الرئاسية 100 مليون صحة، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوي في 11 إدارة صحية منتشرة بالقليوبية.



وأعلن الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة الرئاسية تأتي برعاية د. هالة زايد وزيرة الصحة، والمحافظ عبدالحميد الهجان، وسوف تستمر حتى نهاية العام الجارى.



وأكد وكيل وزارة الصحة، أن المبادرة تهدف إلى الاكتشاف المبكر والمتابعة والفحص للحد من مضاعفات ووفيات الأمراض المزمنة، ومنها أمراض الكلى، والمستهدف المواطنين فوق 40 عاما.



واشار الطباخ، إلى أن المبادرة تقدم التوعية للمواطنين، وفحص الكلى والكشف المبكر للاعتلال الكلوي بالإضافة إلى السكر والضغط، وأمراض السمنة، وإجراء الفحوصات اللازمة، وصرف العلاج عن طريق فرق مدربة من القطاع الطبي، وأخرى ثابتة في الوحدات الصحية، وخارجية في بعض مراكز الشباب، بالإضافة إلى القوافل العلاجية.