تعرف على موعد حفل أحلام الجديد بالسعودية

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:51 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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أعلنت المطربة الكويتية أحلام، عن موعد حفلة جديدة لها وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

حيث قامت "أحلام" بنشر صورة لها وعلقت على الصورة قائلاَ: "انتظروني يوم الثلاثاء 22 سبتمبر 2020 من مسرح الجوهرة احبكم يا اهلي أهل السعودية في احتفالات اليوم الوطني السعودي".

من جهة أخرى، طرحت الفنانة أحلام، أغنيتها الجديدة "أنا مدري عن الناس"، كلمات بدر بن عبدالمحسن، وألحان الموسيقار طلال، توزيع يحيى الموجي، وإشراف عام خالد أبو منذر، ومكساج جاسم محمد.

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حفل احلام المطربة احلام احلام

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