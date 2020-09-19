المكافآت تنهال على لاعبي الأهلي بعد حسم الدوري

السبت 19/سبتمبر/2020 - 12:45 م
الاهلي
الاهلي
محمد الصو
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يستعد لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، لحصد المكافآت عقب الحصول والتتويج رسميًا بلقب الدوري المصري الممتاز.

وحسم الأهلي لقب المسابقة بصورة رسمية، قبل 7 جولات من ختامها، بعدما خسر الزمالك منافسه المباشر أمس أمام أسوان، بهدف دون رد، ليبتعد الأهلي بالصدارة برصيد 72 نقطة.

ومن المقرر أن يحصل كل لاعب على 175 ألف جنيه، مكافأة عن التتويج باللقب، حسب نسبة المشاركات والمباريات التي خاضها طوال الموسم.

ويستعد الأهلي لمواجهة مصر المقاصة، مساء اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرين من الدوري المصري الممتاز.

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