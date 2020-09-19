يُطرح في الصيدليات الأسبوع المقبل.. ماذا تعرف عن عقار كورونافير الروسي؟

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في مفاجأة سارة للعالم أجمع، للخلاص من كابوس فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي حصد أرواح آلاف الضحايا وملايين الإصابات، وافقت روسيا على علاج "كورونافير" للمرضى، حيث يُطرح في الصيدليات الأسبوع المقبل.



ويرصد "الفجر"، كل ما تريد معرفته عن عقار كورونافير الروسي الذي سيطرح في الصيدليات الأسبوع المقبل.



١. وافقت روسيا على علاج "كورونافير" لمرضى فيروس كورونا والذين يتم علاجهم خارج المستشفى من المصابين بعدوى خفيفة إلى معتدلة من فيروس كورونا COVID-19.



٢. يعتبر عقار كورونافير من إنتاج شركة آر-فارم.



٣. جاءت الموافقة على عقار كورونافير، كدواء بوصفة طبية بعد الموافقة على عقار روسي آخر لفيروس كورونا، أفيفافير Avifavir في مايو.



٤. ويعتمد العقار على فافيبيرافير، الذي تم تطويره في اليابان، ويستخدم على نطاق واسع هناك كأساس للعلاجات الفيروسية.



٥. حصلت روسيا على الموافقة على العقار، بعد المرحلة الثالثة من التجارب السريرية التي شملت 168 مريضًا مصابًا بفيروس COVID-19.



٦. وأظهر سجل حكومي أن العقار تمت الموافقة عليه لأول مرة في المستشفيات الحكومية في يوليو الماضي.



٧. يتم تصنيع كورونافير في منشأة R-Pharm في ياروسلافل، على بعد حوالي 300 كيلومتر (186 ميلًا) شمال شرق موسكو.



٨. يُطرح العقار في الصيدليات الأسبوع المقبل.



وكانت وزارة الصحة الروسية، استطاعت الحصول على ترخيص في 30 يونيو الماضي، لإجراء الاختبارات السريرية للقاح السائل والجاف، الذي صممه مركز (جيمالي) بالتعاون مع (معهد البحوث العلمي المركزي رقم 48) التابع لوزارة الدفاع.



ويقول النائب الأول لوزير الدفاع الروسي روسلان تساليكوف، إن المختصون العسكريون والعلماء، قاموا بإجراء التقييمات النهائية لنتائج اختبار اللقاح الجديد"، مشيرًا إلى أن كل المتطوعين بخير وقد حصلوا على المناعة ضد الفيروس، وبهذا يمكن القول إن أول لقاح، بات جاهزًا.



وصنفت منظمة الصحة العالمية يوم 11 مارس الجاري، مرض فيروس كورونا بـ"وباء عالمي"، مؤكدة على أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة، معربة عن قلقها من احتمال تزايد المصابين بشكل كبير.



وكانت السلطات الصينية، قد أبلغت في يوم 31 ديسمبر الماضي، منظمة الصحة العالمية بتفشي الالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس "كورونا" في مدينة ووهان.



ومنذ ذلك الحين انتقل الفيروس إلى العديد من الدول؛ وسجلت آلاف حالات الوفاة بسبب الفيروس في إيطاليا وإيران وكوريا الجنوبية وفرنسا والولايات المتحدة والعراق، وغيرها من دول العالم.