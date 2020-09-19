مرتضى منصور يكشف موعد رحيل مهاجم الزمالك

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:09 م
مرتضى منصور
مرتضى منصور
غدير أحمد
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كشف مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، عن تفاصيل الجلسة التي عقدها مصطفي محمد معه قبل مباراة الأهلي، الاخيرة في مسابقة الدوري، والتي فاز بها الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وقال منصور:" إحرازك هدف في النادي الأهلي، سيكون خطوة في طريق الموافقة على احترافك، خارج جدران القلعة البيضاء".

وواصل" بعدما اوفي بوعده، لم يتبقي سوي تلقي الزمالك، عرض يليق باسم اللاعب، ومساهمته مع زملاؤه في حمل كأس أفريقيا".

ويحتل الزمالك المركز الثاني برصيد 55 نقطة من 27 مباراة أيضاً فاز في 16 منها وتعادل في 7 وخسر 4 وأحرز 37 هدفاً واستقبلت شباكه 20 مرة.

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