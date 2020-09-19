السجن المشدد 15 سنة لنجلي السبكي بتهمة حيازة الكوكايين

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في عابدين، برئاسة المستشار محمد علي الفقي، نجلي المنتج أحمد السبكي، بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة حيازة مواد مخدرة، وتغريم كل منهما 50 ألف جنيه، ووضعهم تحت المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات.





وكانت نيابة قصر النيل، أمرت في سبتمبر الماضي بإخلاء سبيل خالد وكريم السبكي بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهما على ذمة التحقيقات التي تجري معهما بتهمة تعاطي المواد المخدرة.





وألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة القبض على نجلي السبكي - آنذاك - وبحوزتهما 3 جرام كوكايين .



