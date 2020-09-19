خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2020 لكل اسرة من خلال رابط موقع دعم مصر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 11:33 ص
بطاقة التموين
بطاقة التموين
Advertisements

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2020 لكل اسرة من خلال رابط موقع دعم مصر

أصدر وزير التموين قرار تحديث البطاقات الخاصة بالتموين لأضافه المواليد الجدد علي البطاقات التموينية لكل أسرة، وكذلك إزالة الأفراد المتوفية أو المتزوجون في الفترة المحددة من قبل وزير التموين، يتم إضافة المواليد الحديثة وكذلك إزالة الأفراد المتوفية أو المتزوجون من البطاقات الخاصة بالتموين عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التموين. 

ويتمكن جميع الأفراد بالحصول على السلع التموينية الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز، وكذلك حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم الخاص بالخبز، ويستطيع الأفراد الذين يحملون الجنسية المصرية فقط بالتعديل علي البطاقات التموينية مثل إضافة المواليد أو حذف الأفراد المتوفين.

خطوات إضافة المواليد الجدد
تناشد وزارة التموين المواطنين في مصر علي ضرورة تعديل البطاقة الخاصة بالتموين من حيث إضافة المواليد وكذلك إزالة الأفراد المتوفين حتى يتمكن الأفراد من الحصول على السلع التموينية المختلفة مثل الزيت والسكر والأرز وكذلك الحصول علي الدعم الخاص بالخبز، يتم ذلك بواسطة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التموين وتتمثل خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين كالاتي:

- الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل وإضافة المواليد الجدد عن طريق الموقع الخاص بدعم مصر.

- اختيار الخانة الموجودة علي الموقع الخاص بدعم مصر الخاصة بتعديل البيانات أو إضافة المواليد.

- إدخال البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية للفرد مثل المحافظة و مكتب التموين التابع للفرد.

- كتابة الرقم الخاص بالبطاقة التموينية.

- إدخال الاسم الخاص بصاحب البطاقة التموينية.

- الضغط علي خانة استكمال بعد إدخال البيانات الشخصية السابقة.

- بعد إتمام الخطوات السابقة يجب رفع الأوراق المطلوبة علي الخانة الخاصة بإضافة المواليد الجدد الموجود علي الموقع الخاص بدعم مصر.

- بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة الخاصة بإضافة المواليد الجدد ورفع الأوراق المطلوبة تستطيع إضافة المواليد الجدد علي البطاقة التموينية الخاصة بك.

خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2020 لكل اسرة من خلال رابط موقع دعم مصر

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

بطاقة التموين 2020 بطاقة التموين الاوراق المطلوبه اضافة المواليد الجدد

أخبار تهمك

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 14 ساعة

محمد ابراهيم مديرا فنيا لمنوف في دورة الترقي

منذ ساعة و 12 دقيقة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 13 ساعة

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

منذ ساعتين و 40 دقيقة

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

منذ حوالي 15 ساعة

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم جديد

منذ ساعة و 7 دقيقة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 22 ساعة

بايرن ميونيخ يتفوق على برشلونة في صفقة "ديست"

منذ 38 دقيقة

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

تشكيل الأهلي المتوقع أمام مصر المقاصة في الدوري

منذ ساعة

بلانكو بديل كاسيميرو في ريال مدريد

منذ ساعتين و 40 دقيقة

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ حوالي 12 ساعة

سبب إصرار برشلونة على ضم نجم أياكس

منذ حوالي 4 ساعات

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي

منذ نصف ساعة

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ حوالي 18 ساعة

خطوة تفصل الأهلي عن أهم صفقاته الصيفية

منذ حوالي 3 ساعات

موضوعات متعلقة

ننشر طريقة ورابط إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين

في 6 خطوات فقط.. كيفية إضافة المواليد الجدد للبطاقات التموينية

بالخطوات.. ننشر طريقة تحديث بيانات "بطاقة التموين" وإضافة المواليد الجدد

تحديث بطاقة التموين 2018 موقع دعم مصر يتيح هذا الرقم للاستفسارات عن إضافة المواليد الجدد

طريقة جديدة لإضافة المواليد على بطاقة التموين وتحديث البيانات

خطوات تحديث بطاقة التموين وإضافة المواليد عبر موقع دعم مصر

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:33 ص

مانشستر يونايتد ينافس ريال مدريد على نجم جديد

عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

09:00 ص

تطورات مفاوضات الأهلي لضم أيوب الكعبي

11:11 ص

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

10:10 م

بلانكو بديل كاسيميرو في ريال مدريد

09:00 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟