



خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين 2020 لكل اسرة من خلال رابط موقع دعم مصر





أصدر وزير التموين قرار تحديث البطاقات الخاصة بالتموين لأضافه المواليد الجدد علي البطاقات التموينية لكل أسرة، وكذلك إزالة الأفراد المتوفية أو المتزوجون في الفترة المحددة من قبل وزير التموين، يتم إضافة المواليد الحديثة وكذلك إزالة الأفراد المتوفية أو المتزوجون من البطاقات الخاصة بالتموين عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التموين.





ويتمكن جميع الأفراد بالحصول على السلع التموينية الأساسية مثل الزيت والسكر والأرز، وكذلك حتى يتمكنوا من الحصول على الدعم الخاص بالخبز، ويستطيع الأفراد الذين يحملون الجنسية المصرية فقط بالتعديل علي البطاقات التموينية مثل إضافة المواليد أو حذف الأفراد المتوفين.





خطوات إضافة المواليد الجدد

تناشد وزارة التموين المواطنين في مصر علي ضرورة تعديل البطاقة الخاصة بالتموين من حيث إضافة المواليد وكذلك إزالة الأفراد المتوفين حتى يتمكن الأفراد من الحصول على السلع التموينية المختلفة مثل الزيت والسكر والأرز وكذلك الحصول علي الدعم الخاص بالخبز، يتم ذلك بواسطة الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة التموين وتتمثل خطوات إضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين كالاتي:





- الدخول علي الموقع الإلكتروني الخاص بتسجيل وإضافة المواليد الجدد عن طريق الموقع الخاص بدعم مصر.





- اختيار الخانة الموجودة علي الموقع الخاص بدعم مصر الخاصة بتعديل البيانات أو إضافة المواليد.





- إدخال البيانات الخاصة بالبطاقة التموينية للفرد مثل المحافظة و مكتب التموين التابع للفرد.





- كتابة الرقم الخاص بالبطاقة التموينية.





- إدخال الاسم الخاص بصاحب البطاقة التموينية.





- الضغط علي خانة استكمال بعد إدخال البيانات الشخصية السابقة.





- بعد إتمام الخطوات السابقة يجب رفع الأوراق المطلوبة علي الخانة الخاصة بإضافة المواليد الجدد الموجود علي الموقع الخاص بدعم مصر.





- بعد الانتهاء من كافة الخطوات السابقة الخاصة بإضافة المواليد الجدد ورفع الأوراق المطلوبة تستطيع إضافة المواليد الجدد علي البطاقة التموينية الخاصة بك.



