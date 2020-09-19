أمن بني سويف تنظم معرضًا لبيع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة (صور)

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نظمت مديرية أمن بني سويف برئاسة اللواء محمد مراد، مساعد وزير الداخلية مدير الأمن، معرضًا للأدوات والمستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة بجوار ترعة الابراهيمية، بمدينة الفشن، جنوب المحافظة.



وأفتتح اللواء شريف الديان، مساعد مدير أمن بني سويف، للمنطقة الجنوبية يرافقة العميد محمود مهني مأمور مركز الفشن والعقيد محمد محفوظ رئيس مباحث تموين بني سويف والمقدم مسلم محفوظ نائب مأمور مركز الفشن والرائد احمد حسين رئيس مباحث الفشن المعرض لتوفير المستلزمات المدرسية بأسعار مخفضة في إطار مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي كلنا واحد.



ياتي هذا فى إطار توجيهات رئيس الجمهورية برفع الأعباء عن كاهل المواطنين وفى ضوء استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والإجتماعية إنطلاقًا من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور وبمناسبة اقتراب العام الدراسى الجديد.

