مسلحون يغتالون نائب رئيس مجلس إقليم باكتيا الأفغاني

أفادت وكالة أنباء خاما برس الأفغانية، بأن عدد من المسلحين اغتالوا أيوب جيروال نائب رئيس مجلس إقليم باكتيا بجنوب شرق أفغانستان، اليوم السبت.

ونقلت الوكالة الأفغانية، عن عبد الرحمن مانجال المتحدث باسم حاكم إقليم باكتيا، قوله إن الحادث وقع صباح اليوم في منطقة جارديز عاصمة الإقليم، مضيفا أن جيروال تم استهدافه وهو في طريقه إلى جامعة باكتيا.

وأعلن المتحدث باسم حاكم الإقليم، إصابة نائب رئيس مجلس الإقليم إثر الهجوم وعقب ذلك توفي في المستشفى متأثرا بجراحه.

وتعاني أفغانستان من صدامات مسلحة متكررة ومعارك عنيفة بين القوات الأمنية الداخلية المدعومة بقوات أمريكية وبقوات أخرى من حلف شمال الأطلسي (الناتو) من جهة، وبين حركة طالبان من جهة أخرى.