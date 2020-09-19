انتشال جثة شاب من مياه النيل بالقناطر الخيرية



تلقى العميد ياسر منصور مدير إدارة المسطحات بالقناطر الخيرية، إخطارا من العميد محمد غيث مأمور مركز القناطر، يفيد العثور على جثة طافية على مياه النيل أمام عزبة "الخيمة" دائرة المركز، وانتقل المقدم أسامة مشهور رئيس مباحث المركز، وقوات الإنقاذ، وجرى انتشال الجثة، وبماظرتها تبين أنها لشاب عمره 20 عاما، ويرتدي "بوكسر" فقط، وطوله حوالى 170 سم، وذو شعر أسود وطويل، ولا توجد به أي إصابات ظاهرية، وتبين أنها لشخص يدعى "أحمد.س.ا" 20 عاما، وتعرف عليه والده، وجرى نقل الجثه إلى المستشفى وصرحت النيابة بالدفن.

تمكنت قوات الإنقاذ، بالتنسيق مع شرطة المسطحات في القناطر الخيرية، اليوم السبت، من انتشال جثة شاب طافية على مياه النيل بدائرة مركز القناطر، وجرى نقلها إلى مستشفى القناطر العام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.