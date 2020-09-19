عرض مالي كبير يقرب الأهلي من صفقة الجناح الطائر

السبت 19/سبتمبر/2020 - 09:00 ص
الاهلي والزمالك
الاهلي والزمالك
محمد الدمتناوي
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يرغب مسؤولو النادي الأهلي في التعاقد مع كريم طارق، لاعب نادي بتروجيت والمعار لنادي طلائع الجيش، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ويتنافس الأهلي مع كل من الزمالك وبيراميدز، من أجل ضم كريم طارق خلال الصيف الجاري.

ولم يصل الأهلي لاتفاق رسمي مع نادي بتروجيت بشأن ضم كريم طارق، لكنه أقرب من الزمالك وبيراميدز لضم اللاعب.

وكشفت تقارير صحفية، أن إدارة بتروجيت لن تقف أمام رغبة كريم طارق، وستوافق على العرض المالي الكبير.

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