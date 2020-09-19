جي كي رولينج تعلن طرح أحدث مؤلفاتها Troubled Blood

السبت 19/سبتمبر/2020 - 08:41 ص
بوابة الفجر
أحمد جمال أحمد
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اعلنت الكاتبة البريطانية الشهيرة جي كي رولينج عن أحدث مؤلفاتها وطرحها لكتاب جديد بعنوان Troubled Bloodتدور احداثه حول جرائم قتل واحداث دامية.
وقالت صحيفة ديلي ميل، ان جي رولينج اجرت عدة حوارات ترويجية للكتاب، كشفت خلالها ان شخصيات القتلة في الكتاب مستوحاة من شخصيات قتلة متسلسلين حقيقيين في الواقع.
ومن ضمنهم القاتل المتسلسل، جيري بوردوس والقاتل المسلسل راسل ويليامز اللذان كانا سببا في مقتل مئات الاشخاص.

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