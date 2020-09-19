فينيسيوس جونيور يعود لقميصه الجديد بعد رحيل بيل

السبت 19/سبتمبر/2020 - 04:33 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
Advertisements

عاد الدولي البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد الإسباني إلى إرتداء رقمه المُفضل إعتباراً من الموسم الجديد 2020-2021.


وعبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي تويتر نشر جونيور صورة له وهو يلعب بالقميص رقم 20 في نادي فلامنجو البرازيلي والذي كان يلعب له قبل الريال.


وعلق اللاعب على الصورة كاتباً رقم 20 مرة جديدة في إشارة واحدة منه لإرتداءه نفس الرقم مع الريال الموسم الجاري.


وحصل فينيسيوس جونيور على رقم 20 بعد أن تنازل عنه ماركو أسينسيو وتركه لإرتداء رقم 11 بدلاً من الويلزي جاريث بيل الذي إنتقل لتوتنهام هوتسبيرز الإنجليزي.


وسبق وأن إنضم فينيسيوس للريال صيف العام 2018 قادماً من فلامنجو البرازيلي في صفقة كلفت خزائن النادي وقتها 45 مليون يورو. 


وارتدى البرازيلي القميص رقم 28، في الموسم الأول له مع كتيبة زين الدين زيدان قبل أن يحصل على رقم 25 في الموسم الماضي.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

أخبار تهمك

بقيادة الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 8 ساعات

كومان يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم برشلونة

منذ حوالي 8 ساعات

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ حوالي 11 ساعة

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

منذ حوالي 9 ساعات

زيدان يتلقي بشري سارة قبل مواجهة ريال سوسييداد

منذ حوالي 7 ساعات

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 9 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 7 ساعات

فينيسيوس جونيور يعود لقميصه الجديد بعد رحيل بيل

منذ أقل من ساعة

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 16 ساعة

خطوة واحدة تفصل ليفربول عن الصفقة الثالثة

منذ ساعتين

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 14 ساعة

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يُغري جروس لإقناعه بالعودة لتدريب الفريق

منذ أقل من ساعة

برشلونة يستهدف نجم أتلتيكو مدريد

منذ أقل من ساعة

موضوعات متعلقة

بالأرقام.. فينيسيوس جونيور يتفوق على جاريث بيل

ريال مدريد يحدد سعر بيع جاريث بيل

أهم أخبار ريال مدريد اليوم الاثنين 18 فبراير.. سولاري يهدد مارسيلو

ريال مدريد يحدد سعر بيع بيل

فينيسيوس جونيور يقصي جاريث بيل من ريال مدريد

هازارد يواجه مشكلة في ريال مدريد

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

01:20 م

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

08:37 م

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

08:14 م

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

12:04 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟