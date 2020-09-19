محمد الشرنوبي تريند على يوتيوب لهذا السبب

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تصدر الفنان محمد الشرنوبي قائمة الاكثر تداولا بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ، وذلك بعد طرحه كليب اغنيته "قلبي ارتاح".



حقق الكليب نجاحاً كبيراً، حيث اقترب من تحقيق ٥٠٠ ألف مشاهدة في ساعات قليلة.



ويتضمن الكليب لقطات حية من حفل زفاف محمد الشرنوبي وزوجته راندا رياض والذي اقيم قبل بضعة اشهر بحضور اصدقائهما المقربين فقط بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد.





كما شارك في الكليب فيديوهات قصيرة مسجلة عدد من نجوم الوسط الفني منهم منة شلبي ، احمد مالك و محمد شاهين وغيرهم.



