الاهلي يعزز صدارته لأكثر أندية العالم تتويجاً بالألقاب

السبت 19/سبتمبر/2020 - 03:56 ص
بوابة الفجر
محمد أيمن
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نجح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي المصري الجمعة في تحقيق لقب الدوري المصري للمرة الثانية والاربعين في تاريخه ليعزز بذلك موقعه في صدارة أكثر أندية العالم تتويجاً بالألقاب في جميع البطولات.


وقال الموقع الرسمي للفريق على موقع الإنترنت " إحتفاظ الأهلي بلقب الدوري المصري يرفع رصيده من البطولات إلى 138 بطولة ما جعله أكثر أندية العالم في الحصول على الألقاب والبطولات.


وأضاف " الأهلي يتفوق على أعتى الأندية العالمية بواقع 20 لقب قاري مثل ثمانية ألقاب في بطولة دوري أبطال أفريقيا وأربعة بطولات في أبطال الكئوس ولقب في بطولة الكونفدرالية الإفريقية.


وأردف " ستة بطولات في السوبر الأفريقي وبطولة واحدة آفرو أسيوية مع وجود أربعة ألقاب في البطولات العربية وعلى الصعيد المحلي يتربع الأهلي على عرض الكرة المصرية بلا منازع.


وأنهى " الفريق صاحب الرقم القياسي في التتويج بالألقاب المحلية وهي 42 بطولة دوري ، 36 بطولة كأس مصر ، 11 بطولة كأس سوبر محلي ، 7 بطولات السلطان حسين ، 16 لقب دوري منطقة القاهرة إلى جانب كأس الجمهورية العربية المتحدة في مناسبة واحدة، وكأس الاتحاد المصري لكرة القدم مرة واحدة أيضًا".

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