بعد إحالتها للتحقيق بسبب الحجاب.. شاهد أول ظهور لرضوى الشربيني

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شاركت الإعلامية رضوى الشربيني ، جمهورها بنشر صور جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات والصور "إنستجرام" .



وظهرت إطلالة رضوى، بصورة جذابة، حيث ارتدت جاكيت أبيض ستان، اعتمدت في الماكياج على الألوان الترابية للعيون، ووضعت أحمر للشفاه البني الفاتح الذي يتناسب مع ظهورها.



أزمة غير المحجبات

أعلنت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فتح تحقيق عاجل مع المذيعة رضوى الشربيني في الشكاوى التي تلقاها المجلس بشأن ما صرحت به في برنامجها "هي وبس" حول غير المحجبات.



تعود أحداث أزمة المذيعة رضوى الشربيني الي حلقة الأسبوع الماضي من برنامجها "هي وبس" المذاع على فضائية "سي بي سي"، حيث طالبت كل من ترغب في خلع الحجاب، بالعدول عن قرارها، قائلا: "اوعي تقلعي الحجاب انتي أحسن مني ومن غير المحجبة 100 ألف مرة".



وأضافت الشربيني "غير المحجبة شيطان نفسها أقوى من إيمانها وقوتها، وإنتي أحسن عند ربنا"، مطالبا المحجبات أن يبحثن عما يجعلهن أجمل بالحجاب، وألا ينسقن أمام مغريات الحياة أو الضغوط.



أزمة البوركيني

علقت الإعلامية رضوى الشربينى، على أزمة منع المحجبات من نزول الي حمامات السباحة، بمايوه المحجبات المعروف باسم البوركيني، حيث كتبت عبر حسابها بموقع تويتر: جتلى معلومة دلوقتى أنه الشواطئ بتمنع المحجبات من نزول البحر وحمامات السباحة، والحقيقة دى فكرة مقززة جدا وغير مقبولة.



وأضافت: أولا لأنه دينيا الحجاب فرض حتى لو كنا تاركينه، ثانيا زى ما بنحترم حرية الست أو البنت غير المحجبة...المفروض نحترم حرية المحجبة ونشجعها عليه مش نكرهها فيه.



ارتداءها الحجاب

وفي شهر رمضان ظهرت الإعلامية رضوى الشربيني، وهي ترتدي فيها الحجاب، حيث نشرتها عبر حسابها الشخصي معلقا "ترددت كتير أوى قبل ما أحط الصوره دي يمكن علشان كان نفسي تبقى أول صورة بالحجاب، لما ربنا يكتبه ليه بجد ويمكن كنت خايفة اتهامي بالتمثيل أو ادعاء الفضيلة بس أول مرة أحس إنها صورة معبرة للكلام اللى عايزة أقوله".



وتابعت عبر حسابها الشخصي: "السنه دى احنا كلنا قاعدين في البيت ودى فرصه ذهبيه لكل شخص فينا…نراجع نفسنا ونطلب منه السماح والهدايه…محدش فينا ملاك وكلنا مقصرين…بس الأكيد كلنا عايزين ندخل الجنه…اللى يقدر يعمل السنه دى حاجه أزيد يعملها…اللى يقدر يشجع غيره يشجع…اللى يقدر يسامح يسامح واللى يقدر يقرب من ربنا اكتر يقرب…لعل رمضان السنه دى مختلف لينا جميعا…رمضان كريم".



يذكر أن رضوى الشربيني تقدم برنامج "هي وبس" عبر شاشة‎ CBC ‎سفرة‎، وأنهت الموسم الرابع من برنامجها "هي وبس" قبل شهر رمضان، وبدأت موسمها الخامس.















