أشرف عبد الباقي: أقدم دورا مختلفا في "سقراط ونبيلة"

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:15 ص
بوابة الفجر
الفجر الفني
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كشف الفنان أشرف عبد الباقي، النقاب عن عمله الجديد الذي سيقدمه خلال الفترة المقبلة.

وقال عبد الباقي في تصريحات لبرنامج "أون سيت" الذي تقدمه الإعلامية شيرين حمدي على قناة ON، إنه سيبدأ تصوير فيلم "سقراط ونبيلة" مع بداية شهر أكتوبر المقبل.

وأشار إلى أن الفيلم من إخراج هشام الشافعي وتأليف عبد الحميد كمال، كما لفت الانتباه إلى أنه يجسد في الفيلم دور والد نبيلة وهي شخصية جديدة يقدمها في أعماله.

على جانب آخر، يستعد الفنان أشرف عبد الباقي، للعمل على بروفات مسرحية جديدة تحمل اسم"اللوكاندة"، ومن المقرر أن تعرض المسرحية في أواخر هذا الشهر.

يذكر أن المسرحية يشارك في بطولتها الفنان حمدى الميرغنى، وويزو، ومن المقرر أن يتم عرضها فى مسرح الريحانى وهي من إخراج أشرف عبد الباقى.


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