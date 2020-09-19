برشلونة يسعى للتخلص من سيميدو لتمويل صفقة ديباي وجارسيا

السبت 19/سبتمبر/2020 - 01:00 ص
برشلونة
برشلونة
ريهام عبد المحسن
Advertisements
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن برشلونة يرغب في التخلص من ظهير الفريق الأيمن البرتغالي نيلسون سيميدو وذلك من أجل تسهيل إتمام ثلاث صفقات.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن النجم البرتغالي البالغ من العمر 26 عامًا يحظى باهتمام العديد من الأندية في الدوري الإنجليزي الممتاز وأن مسئولي برشلونة يتوقعون الحصول على مبلغ يتراوح بين 40 و45 مليون يورو من صفقة بيعه.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية أن صفقة بيع سيميدو ستملئ خزينة برشلونة من أجل عقد ثلاث صفقات، هم : الإسباني إريك جارسيا نجم دفاع مانشستر سيتي الإنجليزي والأمريكي سيرجينو ديست نجم آياكس أمستردام الهولندي وممفيس ديباي نجم أولمبيك ليون الفرنسي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية أن مطالب كلا من مانشستر سيتي وآياكس وليون حددوا سعر نجومهم، حيث يُقيِّم جارسيا بـ 25 مليون يورو وديست بـ 20 مليون يورو وديباي بـ 30 مليون يورو وبالتالي من المنظور الاقتصادي فإن بيع سيميدو سيؤمن عقد صفقتين.

أخبار تهمك

بقيادة الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ حوالي 4 ساعات

أول رد فعل من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك أمام أسوان

منذ أقل من ساعتين

عاجل - مرتضي منصور يكشف عن مدرب الزمالك الجديد

منذ أقل من ساعتين

كلوب يطالب ليفربول بضم نجم برشلونة

منذ نصف ساعة

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

سبب وحيد يعيق إقامة ممر شرفي للأهلي بعد ترحيب مصر المقاصة

منذ نصف ساعة

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

منذ حوالي 4 ساعات

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

منذ حوالي 3 ساعات

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 12 ساعة

تعليق برشلونة على سحب الثقة من بارتوميو

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ ساعتين و 51 دقيقة

زيدان يتلقي بشري سارة قبل مواجهة ريال سوسييداد

منذ حوالي 3 ساعات

كومان يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم برشلونة

منذ حوالي 4 ساعات

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

منذ أقل من ساعة

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم بيراميدز

منذ ساعتين

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد تتويج الأهلي بالدوري

12:04 ص

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

08:37 م

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

08:14 م

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

10:01 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟