شاهد.. عمرو أديب: "في ناس بتحسدنا عشان عندنا مياه وكهرباء وعلاج"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشعوب تختار مصيرها، مضيفا: "هل عايزين أمان واستقرار، ولا نعد مع حازمون ونرجع زي زمان.. مين هيسمح بالكلام ده تاني".



وأضاف "أديب"، خلال ببرنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الجمعة، "إحنا جبنا رئيس وحكومة عشان منتكفيش على وشنا، مفيش بلد حولنا على مسافة ساعة بالطائرة من مصر فيها طوبة على طوبة".



وتابع، "الناس بتحسدنا عندنا مياه وكهرباء وعيش وجيش وشرطة وعلاج.. رغم أننا عندنا أزمة اقتصادية بسبب كورونا زي العالم كله".



في سياق منفصل، أطلق الإعلامي أحمد موسى هاشتاج "الشعب هيربي الإخوان"، للرد على الجماعة الإرهابية وفضحها في ظل محاولات ودعوات لهدم مصر.



وأضاف موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الإخوان تستخدم السلاح ضد المواطنين وحرق الممتلكات وحكموا بقوة السلاح وبعد خلعهم قتلوا المصريين بالسلاح.



ونوه إلى الإخوان يدعون للتظاهر حتى تعود مشاهد القتل والسلاح في الشوارع، متابعا: "لنينسى الشعب المصري السلاح على كوبري 6 أكتوبر يوم 16 أغسطس 2013".



وعرض موسى لقطات لميليشيات الإخوان وهي تقتل المواطنين في بيوتهم وفي الشوارع مؤكدا أن الجماعة الإرهابية تسببت في انهيار تام في البلد.



وفي سياق متصل، قال سامح عيد، الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، إن استغلال اللجان الالكترونية للتنظيم الإرهابي لجماعة الإخوان لمقطع فيديو متداول لمجموعة من الصعايدة وهم يحملون السلاح هو تحريض من الجماعة للشعب على استخدام السلام ضد الدولة.



وأضاف عيد، خلال تصريحات تليفزيونية سابقة، أن "هذه المقاطع المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا فيها تحريض مباشر ضد الدولة ولا يجب التعاون أو التهاون فيها، وهذه الجماعة في أضعف حالتها حاليًا وهذا السبب في الخلافات المنتشرة عبر وسائل الإعلام دليل كبير على حالة الضعف هذه".



وتابع الباحث المتخصص في شؤون الجماعات الإرهابية، "هذه الجماعة ليس لديها عداء فقط لنظام الرئيس السيسي، ولكنها لديها حالة كره وشماتة في الشعب المصري نفسه، لأنها ترى أن الشعب لم يلفظ محمد مرسي ويطيحه من الرئاسة فقط، ولكنه عادى الإسلام لأنهم يعتبرون أن الجماعة هي الإسلام، وهو ما يفسر معادتهم لمصر والمصريين وكراهيتهم للوطن".

