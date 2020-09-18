الصباحي يدير مواجهة الأهلي ومصر المقاصة

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 11:46 م
الاهلي
الاهلي
علي نبوي
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أعلنت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة وجيه أحمد طاقم حكام مباراة الأهلي أمام نظيره مصر المقاصة.

ويواجه الأهلي نظيره مصر المقاصة في الثامنة من مساء غدٍ السبت على ستاد القاهرة الدولي ضمن مباريات الجولة الثامنة والعشرين من مسابقة الدوري الممتاز.

ويدير المباراة طاقم تحكيم مكون من :-

محمد الصباحي (حكم ساحة)
هاني خيري وأحمد توفيق (حكمين مساعدين)
محمد نهاد (حكم رابع)
طارق مجدي "حكم فيديو)
إبراهيم محجوب (مساعد حكم فيديو)



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