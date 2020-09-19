أستاذ قانون يكشف عن موعد انعقاد أول جلسة لمجلس الشيوخ (فيديو)

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:07 ص
لقطة من البرنامج
لقطة من البرنامج
شيماء حسن
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كشف شريف خاطر، أستاذ القانون الدستوري وعميد حقوق المنصورة، أن 1 أكتوبر المقبل هو أقصى موعد لانعقاد مجلسي النواب والشيوخ طبقًا للدستور والقانون، مشيرًا إلى أنه في بعض حالات الضرورة قد يتم عقد جلسة مشتركة بين المجلسين.

وقال "خاطر" في اتصال هاتفي ببرنامج "مساء القاهرة" المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الجمعة، إنه فور إعلان النتيجة العامة للجولة النهائية لانتخابات الشيوخ يكون تم اختيار 200 عضوًا بالاقتراع السري العام، موضحًا أنه لا يتبقى إلا تعيين 100 عضو بقرار جمهوري من رئيس الجمهورية بشرط أن يكون 10% منهم من النساء.

وأضاف: "لابد أن يتمتع من يتم اختيار للتعين في مجلس الشيوخ بالشروط الصحية، ويكون مسجل في قاعدة بيانات الناخبين ولا يزيد عمره عن 75 سنة، ولا يجب اختيارهم من حزب معين حتى لا يحدث خلل داخل المجلس".

هذا، وعقدت الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار لاشين إبراهيم مؤتمر صحفيا، للإعلان عن نتيجة جولة إعادة انتخابات مجلس الشيوخ، وذلك بالقاعة الصغرى بمقر الهيئة.

وكان قد خاض جولة الإعادة 52 مرشحا بانتخابات مجلس الشيوخ، تنافسوا خلالها على 26 مقعدا بالنظام الفردى في 14 محافظة وهي الجيزة، القليوبية، بورسعيد، الإسماعيلية، المنوفية، كفر الشيخ، دمياط، بني سويف، أسيوط، سوهاج، قنا، الأقصر، أسوان، مطروح.

وأعلن رئيس الهيئة العامة للانتخابات، أسماء الفائزين على مستوى جولات الإعادة بـ14 محافظة وهم: في محافظة القليوبية: أبو سرير عفيفي، وفي المنوفية هشام على الحاج على، وفي كفر الشيخ اشرف شراره، وفي الجيزة عمرو إبراهيم القماطي، وفي أسيوط محمد القرشي، عادل حجازة، مصطفى عبد المجيد، وفي سوهاج محمود عبدالرحيم سديره، وأحمد فوزي. وفي قنا كل من محمد جمال موسي، عبد الفتاح قندل، في الأقصر محمد عبد العليم ومحمد عطاله إسماعيل، وفي أسوان محمد الأنور، وفي دمياط، محمد البلشي، وفي الإسماعيلية رمضان غنيم.

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