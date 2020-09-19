مصطفى بكري: 6 آلاف فرد من المحليات أمام النيابة العامة (فيديو)

السبت 19/سبتمبر/2020 - 07:05 ص
مصطفى بكري
مصطفى بكري
داليا الحسين
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قال الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب إن الشعب المصري بات لديه ثقة في بلده ومؤسساتها، ويدرك حجم الإنجازات التي تمت، لافتا إلى أن هذا أبلغ رد على المتآمرين الذين يدعون للتجمع والتظاهر.

وتابع "بكري"، خلال تقديمه برنامج "حقائق وأسرار"، المذاع على قناة "صدى البلد"، مساء الجمعة أنه عندما تكون هناك مشكلة يسعى الجميع لحلها مثلما حدث في موضوع تسعير مخالفات البناء.

ولفت عضو مجلس النواب، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، لا يريد أن يحمل المواطنين أعباء، ولكن حق الدولة لا بد أن تأخذه مشيرا إلى توقف البناء شئ أساسي لا بد منه لأنه ضيع 176 ألف فدان من الأرض الزراعية مردفا "هذا حرام".

ولفت الإعلامي مصطفى بكري، إلى أن من ارتكب المخالفات هم الأباطرة وليس البسطاء الذي يبحثون عن شقة تأويهم.

وأشار إلى أن هناك 6 آلاف فرد من المحليات أمام النيابة العامة والإدارية بسبب المخالفات، مطالبا المواطنين بضرورة التقدم بشكوى ضد المخطئ من المحافظين والعاملين بالمحليات.

في وقت سابق، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لقاءا مفتوحا، مع رؤساء تحرير الصحف والكتاب والإعلاميين، بمنطقة كفر سعد بالقليوبية، بحضور وزراء الدفاع والداخلية والإسكان والتنمية المحلية والزراعة استعرض خلاله قانون التصالح بمخالفات البناء ووقف التعدي على الأراضي الزراعية.

وجاءت أبرز تصريحات رئيس الوزراء كما يلي:
- الرئيس وجه بتحديد50 جنيها قيمة متر التصالح بالريف
-نحتاج 18 مليار جنيه لاستصلاح 90 ألف فدان زراعي تم البناء عليهم عشوائيا
-نعلم أن قرار وقف البناء العشوائي لا يلقى قبول بالشارع لكنه في صالح المواطن
- فقدنا 400 ألف فدان زراعي بالبناء العشوائي على مدار 40 عاما
- تكلفة استصلاح فدان زراعي واحد تتطلب من 150 لـ200 ألف جنيه
- "كان ممكن القيادة السياسية والحكومة تغض البصر عن البناء العشوائي"
- البناء غير المخطط يمثل 50% من الكتلة السكنية في مصر
- لن نسمح بالبناء على قيراط جديد من الأراضي الزراعية
- البناء العشوائي يهدد بأزمة في توفير غذاء لـ100 مليون مواطن
-تسجيل 2 مليون مخالفة على الأراضي الزراعية منذ 2011 حتى الآن
- سنتعامل بمنتهى الحسم مع أي محاولة للبناء المخالف
- المواطن لا بد أن يعي أنه يضيع غذاء أسرته مع ضياع كل قيراط زراعي
- خصم 25% من قيمة التصالح بمخالفات البناء حال السداد الفوري.

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مصطفى بكري مخالفات البنا قيمة التصالح بوابة الفجر الفجر

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