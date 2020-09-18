أول رد فعل من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك أمام أسوان

طالب مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الدكتور أشرف صبحي بالتدخل من أجل إيقاف المهزلة التي تفتعلها اللجنة الخماسية في نظام الدوري هذا الموسم.





وقال منصور في تصريحات تلفزيونية: "أسوان فاز على الزمالك بسبب غياب 11 لاعب، والاتحاد المغربي وقف الدوري وأراح الفرق المغربية، واطالب وزير الرياضة بالتدخل من أجل إيقاف مهزلة اللجنة الخماسية بالدوري".





وأضاف: "هروب المدرب والتحكيم من أسباب خسارة الزمالك أمام اسوان، وتقنية الڤار تعمل بمزاج الحكام، وعلى رغبتهم وعلى أهوائهم، وجميع الأندية تشكو من أخطاء التحكيم".





وواصل منتقدًا طارق يحيى المدير الفني المؤقت للزمالك، حيث أنه وضع تشكيل وصفه بالمجاملة، مشددًا على أن هذا لا يليق باسم القلعة البيضاء، وسنغلق صفحة مباراة أسوان والجماهير تعلم أننا في ظروف طارئة".





وفاز أسوان على نظيره الزمالك بهدف دون رد، مساء اليوم الجمعة على ستاد القاهرة الدولي في المباراة التي أقيمت بينهما في الجولة ال28 ضمن منافسات الدوري المحلي، أحرزه إبراهيم جلال.





وغاب عن لقاء الفارس الأبيض اليوم فرجاني ساسي، أشرف بن شرقي، أحمد سيد زيزو، محمد أوناجم، محمود عبد الرازق شيكابالا، محمد عبد الشافي، عبد الله جمعة، ويوسف اوباما.





ويحتل الزمالك المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 55 نقطة فيما يأتي أسوان في المركز التاسع برصيد 34 نقطة.



