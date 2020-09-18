آخرهم "فايلر".. 13 خواجة حصدوا لقب الدوري مع الأهلي (جوزيه الأكثر تتويجا)

الجمعة 18/سبتمبر/2020 - 10:43 م
بوابة الفجر
علاء خليف
Advertisements
توج النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز رسميًا للمرة 42 في تاريخه، بعدما خسر غريمه الزمالك أمام نظيره أسوان بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من البطولة المحلية.

ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة ويواجه المقاصة غدا، بينما توقف رصيد عند 55 نقطة في المركز الثاني، وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بعد انسحابه من قمة الدور الأول أي أن رصيده الفعلي 52 نقطة، وأصبح أقصي رصيد يمكن الوصول إليه 70 نقطة.

وانضم السويسري رينيه فايلر لقائمة المدربين الأجانب المتوجين بلقب بطولة الدوري الممتاز، حيث أصبح المدرب الأجنبي رقم 13  الذي يتوج بالبطولة المحلية مع المارد الأحمر، وسبقه 12 مدربًا حققوا اللقب مع الفريق الأهلاوي، ليصل إجمالي ألقاب الدوري الذي حققها "خواجات" الأهلي 27 لقبًا.

ويعد البرتغالي مانويل جوزيه المدرب التاريخي للأهلي أكثر المدربين الأجانب حصدا للقب الدوري مع المارد الأحمر وفاز باللقب 6 مرات خلال مسيرته مع الفريق الأهلاوي.

بينما المدرب الأسطوري المجري هيدكوتي حصد لقب الدوري 5 مرات مع الأهلي، وفاز الألماني راينر تسوبيل باللقب المحلي 3 مرات خلال قيادته للمارد الأحمر، بينما حصد النمساوي فريتز والإنجليزي آلان هاريس والألماني هولمان لقب البطولة "مرتين" لكل منهما مع الأحمر.

وحقق لقب الدوري مرة وحيدة مع الأهلي من المدربين الأجانب، المجري تيتكوس، والإنجليزي جون ماكبريد،  والمجري جيزا كالوتشاوي، والألماني ديتريش فايتسا، والهولندي مارتن يول، والأوروجواياني مارتن لاسارتي، وانضم لهم السويسري رينيه فايلر.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

فايلر جوزيه الدوري المصري الأهلي اخبار الأهلي

أخبار تهمك

أول رد فعل من مرتضي منصور بعد خسارة الزمالك أمام أسوان

منذ ربع ساعة

قاهر الأهلي يرفض تدريب الزمالك خلفًا لكارتيرون

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

منذ حوالي 3 ساعات

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل من التعليم بشأن امتحانات الاختبارات لمدارس المتفوقين

منذ حوالي 10 ساعة

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

منذ ساعة و نصف

عاجل.. شروط فيريرا للعودة لتدريب الزمالك

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - مرتضي منصور يكشف عن مدرب الزمالك الجديد

منذ أقل من نصف ساعة

شوبير يفجر مفاجأة بشأن صفقات الأهلي الجديدة

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم بيراميدز

منذ 35 دقيقة

نجم الأهلي ينتقد صفحة النادي على تويتر

منذ ساعة الا ربع

عمرو أديب: "بقالي ٢٠ سنة مش بعمل حاجة غير أني أهني النادي الأهلي بالدري"

منذ ربع ساعة

زيدان يتلقي بشري سارة قبل مواجهة ريال سوسييداد

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

منذ ساعة و 26 دقيقة

بقيادة الخطيب.. الأهلي يقترب من حسم الصفقة الكبرى

منذ ساعتين و 35 دقيقة

كومان يُعطي الضوء الأخضر لبيع نجم برشلونة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

موضوعات متعلقة

قبل مواجهة كارتيرون..مصري "العميد" لا يخسر أمام "خواجات" الأهلي

آخرهم "كارتيرون".. لعنة "جوزيه" تواصل مُطاردة خواجات الأهلي في دوري أبطال إفريقيا

كواليس خطيرة في رفض الزمالك التعاقد مع فايلر

القنوات الناقلة لمباراة الاهلي وكانو سبورت في دور الـ32 من دوري أبطال أفريقيا

أرقام مرعبة لـ"رينيه فاير" مع الأهلي قبل مواجهة أسوان

تعليق ساخر من عمرو أديب على تكتيك رينيه فايلر: "مش هناخد الدوري"

تصويت

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

هل تؤيد قرار عودة نظام تحسين المجموع في الثانوية العامة؟

الأكثر قراءة
10:10 م

أول تعليق من الأهلي بعد التتويج بلقب الدوري

الزمالك يُنافس الأهلي على ضم نجم بيراميدز

11:01 م

عاجل.. زلزال بجزيرة كريت يشعر به سكان ٦ محافظات مصرية

08:37 م

تعرف على تفاصيل صفقة الأهلي الذهبية

10:01 م

مكافحة كورونا تزف خبرا سارا للمصريين بشأن لقاح الفيروس (فيديو)

08:14 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار بين السياسة والاقتصاد

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: «كورونا» ترفع السرية عن «بنات بوتين»

رامى رشدى
رامى رشدى

رامى رشدى يكتب: روشتة «الفجر» للحكومة.. كيف يتم تنفيذ قرارات الرئيس فى مخالفات البناء؟