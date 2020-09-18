آخرهم "فايلر".. 13 خواجة حصدوا لقب الدوري مع الأهلي (جوزيه الأكثر تتويجا)

توج النادي الأهلي بلقب بطولة الدوري المصري الممتاز رسميًا للمرة 42 في تاريخه، بعدما خسر غريمه الزمالك أمام نظيره أسوان بهدف دون مقابل في المباراة التي جرت بينهما مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة 28 من البطولة المحلية.





ويتصدر الأهلي ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة ويواجه المقاصة غدا، بينما توقف رصيد عند 55 نقطة في المركز الثاني، وسيتم خصم 3 نقاط منه نهاية الموسم بعد انسحابه من قمة الدور الأول أي أن رصيده الفعلي 52 نقطة، وأصبح أقصي رصيد يمكن الوصول إليه 70 نقطة.





وانضم السويسري رينيه فايلر لقائمة المدربين الأجانب المتوجين بلقب بطولة الدوري الممتاز، حيث أصبح المدرب الأجنبي رقم 13 الذي يتوج بالبطولة المحلية مع المارد الأحمر، وسبقه 12 مدربًا حققوا اللقب مع الفريق الأهلاوي، ليصل إجمالي ألقاب الدوري الذي حققها "خواجات" الأهلي 27 لقبًا.





ويعد البرتغالي مانويل جوزيه المدرب التاريخي للأهلي أكثر المدربين الأجانب حصدا للقب الدوري مع المارد الأحمر وفاز باللقب 6 مرات خلال مسيرته مع الفريق الأهلاوي.





بينما المدرب الأسطوري المجري هيدكوتي حصد لقب الدوري 5 مرات مع الأهلي، وفاز الألماني راينر تسوبيل باللقب المحلي 3 مرات خلال قيادته للمارد الأحمر، بينما حصد النمساوي فريتز والإنجليزي آلان هاريس والألماني هولمان لقب البطولة "مرتين" لكل منهما مع الأحمر.





وحقق لقب الدوري مرة وحيدة مع الأهلي من المدربين الأجانب، المجري تيتكوس، والإنجليزي جون ماكبريد، والمجري جيزا كالوتشاوي، والألماني ديتريش فايتسا، والهولندي مارتن يول، والأوروجواياني مارتن لاسارتي، وانضم لهم السويسري رينيه فايلر.